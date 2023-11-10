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Denizlispor'da Gökhan Süzen kadro dışı bırakıldı!

TFF 2. Lig ekiplerinde Denizlispor, Gökhan Süzen’in teknik heyetin raporu doğrultusunda kadro dışı kaldığı açıklandı.

TFF 2. Lig Haberleri Giriş Tarihi: 10 Kasım 2023 Cuma 14:30
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Denizlispor'da Gökhan Süzen kadro dışı bırakıldı!

Denizlispor'da yapılan yazılı açıklamada profesyonel futbolcu Gökhan Süzen'in teknik heyetin raporu doğrultusunda kadro dışı kaldığı açıklandı.

Denizlispor'da deneyimli futbolcu Gökhan Süzen'in kadro dışı kaldığı açıklandı. Kadro dışı kalması konusunda detaylı bir açıklama gelmezken kararın teknik heyetin raporu doğrultusunda yönetim kurulu kararıyla alındığı belirtildi. Yapılan yazılı açıklamada, "Profesyonel takım oyuncularımızdan Gökhan Süzen, teknik heyetimizin raporu doğrultusunda yönetim kurulu kararıyla kadro dışı bırakılmıştır" ifadelerine yer verildi.

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