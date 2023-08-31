Haberler TFF 2. Lig Tarık Çamdal Sarıyer'e transfer oldu

Tarık Çamdal Sarıyer'e transfer oldu

TFF 2. Lig ekiplerinden Sarıyer, 32 yaşındaki sağ bek Tarık Çamdal'ı 1 yıllığına kadrosuna kattığını duyurdu.

TFF 2. Lig Haberleri Giriş Tarihi: 31 Ağustos 2023 Perşembe 17:58
Tarık Çamdal Sarıyer'e transfer oldu

Sarıyer, 32 yaşındaki sağ bek Tarık Çamdal'ı 1 yıllığına kadrosuna kattığını duyurdu.

TFF 2. Lig ekibi Sarıyer, transfer çalışmalarına devam ediyor. Mavi-beyazlılar, bir dönem Galatasaray forması da giyen 32 yaşındaki sağ bek Tarık Çamdal'ı 1 yıllığına renklerine bağladı. Tecrübeli futbolcunun transferine ilişkin kulüpten yapılan açıklamada, "Sarıyerimize hoş geldin Tarık Çamdal. Ülkemizde daha önce Eskişehirspor, Galatasaray, Antalyaspor, Adana Demirspor, Tuzlaspor ve Göztepe formalarını giyen sağ bek oyuncusu Tarık Çamdal'la bir yıllık sözleşme imzalandı. Tarık Çamdal'a hoş geldin der, nice şampiyonluklar dileriz" ifadelerine yer verildi.

Geçen sezon Göztepe formasıyla 27 karşılaşmaya çıkan 32 yaşındaki futbolcu, 1 asistlik katkı sağladı.

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