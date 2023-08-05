KISA... KISA... KISA...

ALTAY, dün sabah gerçekleştirdiği son antrenmanla Afyon'daki kamp etabını tamamladı ve İzmir'e doğru hareket etti. Siyah- beyazlılar, 2 günlük iznin ardından tesislerinde çalışmalara başlayacak.

G.BİRLİĞİ hocası Sinan Kaloğlu, iddialı konuştu. Kaloğlu, "G.Birliği'nin yeri kesinlikle bu lig değil. Hedeflerim çok büyük. Avrupa, dünyanın sayılı liglerinde ülkemizi temsil etmek istiyorum" dedi.

TFF 3'üncü Lig'in iddialı ekiplerinden Turgutluspor, ön liberoya takviye yaptı. Ege temsilcisi, Yeşilyurt D.Ç Ofspor forması giyen 28 yaşındaki tecrübeli ön libero Recep Metin'i kadrosuna kattı.