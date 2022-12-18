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Batman Petrolspor - Şanlıurfaspor maçı saha olayları nedeniyle tatil edildi

TFF 2. Lig Beyaz Grupta mücadele eden Batman Petrol Spor, evinde Şanlıurfa Spor'la karşı karşıya geldi. Batman Petrol Spor, sahasında konuk ettiği Şanlıurfa Spor'a 2-0 mağlup olduğu maçta tribün olayları nedeniyle maça devam edilemedi. Dakikalar 61'i gösterdiğinde saha olaylarının artması ile müsabaka tatil edildi. İşte ayrıntılar...

TFF 2. Lig Haberleri Giriş Tarihi: 18 Aralık 2022 Pazar 17:25
Batman Petrolspor - Şanlıurfaspor maçı saha olayları nedeniyle tatil edildi

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'un 18'inci haftasında Batman Petrolspor'un sahasında Şanlıurfaspor'u konuk ettiği karşılaşma, 61'inci dakikada tribünde çıkan olaylar nedeniyle tatil edildi.

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta 18'inci hafta mücadelesinde Batman Petrolspor sahasında Şanlıurfaspor'u konuk etti. Batman Şehir Stadyum'unda oynanan karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi. Maçın ikinci yarısında Şanlıurfaspor, 50'nci ve 56'ncı dakikada bulduğu gollerle 2-0 öne geçti.

Mücadelenin 61'inci dakikasında ise tribünlerde olaylar yaşandı. Polis, kalkan eşliğinde saha içerisinde önlem alırken taraftarlar; sahaya, koltuk, maytap, meşale ve su şişesi attı. Karşılaşmanın hakemi Safa Yılmaz, 61'inci dakikada olaylar nedeniyle maçı tatil etti. Polis ile gruplar arasında gerginlik çıkarken İl Emniyet Müdürü Köroğlu Kıraç tribünlere giderek taraftarları sakinleştirmeye çalıştı. Polisin yoğun güvenlik önlemi aldığı maçta taraftarlar gaz bombası atılarak dağıtıldı.

Stadyum çevresinde polisin güvenlik önlemi sürerken, takımların stadyumdan ayrılması bekleniyor.

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