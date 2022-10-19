SPOR TOTO 2. LİG HABERLERİ | Kocaelispor stadına kavuşuyor

Kocaeli Stadyumu'ndaki hibrit çalışması sebebiyle iç saha müsabakalarını Derince ve Darıca'da oynayan Kocaelispor, çalışmaların tamamlanmasıyla hafta sonu evine dönüyor.

TFF 2. Lig ekiplerinden Kocaelispor, maçlarını oynadığı Kocaeli Stadyumu'na kavuşuyor. Yeşil-siyahlılar, yaz döneminde stadyumu daha modern bir hale getirmek için hibrit çalışmalarına başlamıştı. Çalışmaların sezon başında da sürmesiyle beraber Körfez ekibi, iç saha mücadelelerini Derince ve Darıca'da oynadı. Yaklaşık 7 milyon TL'lik maliyetle tamamlanan çalışmaların ardından Kocaelispor, 23 Ekim Pazar günü Adıyaman FK ile Kocaeli Stadyumu'nda karşılaşacak.