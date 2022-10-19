Haberler TFF 2. Lig SPOR TOTO 2. LİG HABERLERİ | Kocaelispor stadına kavuşuyor

SPOR TOTO 2. LİG HABERLERİ | Kocaelispor stadına kavuşuyor

Son dakika haberleri... Kocaelispor, stadındaki çalışmalar sebebiyle maçlarını Derince ve Darıca'da oynuyordu. Yeşil-siyahlı ekip çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte haftasonu Adıyaman FK maçıyla stadyumuna kavuşuyor. İşte detaylar...

TFF 2. Lig Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ekim 2022 Çarşamba 11:41
SPOR TOTO 2. LİG HABERLERİ | Kocaelispor stadına kavuşuyor

Kocaeli Stadyumu'ndaki hibrit çalışması sebebiyle iç saha müsabakalarını Derince ve Darıca'da oynayan Kocaelispor, çalışmaların tamamlanmasıyla hafta sonu evine dönüyor.

TFF 2. Lig ekiplerinden Kocaelispor, maçlarını oynadığı Kocaeli Stadyumu'na kavuşuyor. Yeşil-siyahlılar, yaz döneminde stadyumu daha modern bir hale getirmek için hibrit çalışmalarına başlamıştı. Çalışmaların sezon başında da sürmesiyle beraber Körfez ekibi, iç saha mücadelelerini Derince ve Darıca'da oynadı. Yaklaşık 7 milyon TL'lik maliyetle tamamlanan çalışmaların ardından Kocaelispor, 23 Ekim Pazar günü Adıyaman FK ile Kocaeli Stadyumu'nda karşılaşacak.

DİĞER
Mehmet Ali Erbil sevenlerini korkuttu! Yakın arkadaşı sağlık durumunu paylaştı
İngiltere bu cinayeti konuşuyor: Türk radyocu Koray Alpergin önce öldürüldü sonra yakılmaya çalışıldı
Menajeri G.Saray'ı resmen duyurdu! Transfer...
F.Bahçe'de Arda Güler zirvesi! 2 milyon euro...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Timsah dışarda kayıp
Batuhan Karadeniz ile ilgili flaş karar!
TUS tercihleri ne zaman 2022?
KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? KPSS sorgulama ekranı
tv8 CANLI İzle (TV8 CANLI YAYIN YOUTUBE HD)
5
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Carew'in başı dertte! Suçunu kabul etti Carew'in başı dertte! Suçunu kabul etti 12:12
Emin Kar vefatının birinci yılında anıldı Emin Kar vefatının birinci yılında anıldı 12:06
G.Saray - Kastamonuspor maçı saat kaçta? G.Saray - Kastamonuspor maçı saat kaçta? 12:00
Kocaelispor stadına kavuşuyor Kocaelispor stadına kavuşuyor 11:39
G.Saray hakemleri şikayet etti! İşte o 6 madde G.Saray hakemleri şikayet etti! İşte o 6 madde 11:31
Hatayspor - Düzcespor maçı saat kaçta? Hatayspor - Düzcespor maçı saat kaçta? 11:15
Daha Eski
Samsunspor - Muş 1984 Muşspor maçı saat kaçta? Samsunspor - Muş 1984 Muşspor maçı saat kaçta? 11:04
Almanya Ismael'i konuşuyor! "Şaşırtıcı" Almanya Ismael'i konuşuyor! "Şaşırtıcı" 10:58
Trezeguet'den takımına övgü! Trezeguet'den takımına övgü! 10:48
Menajeri G.Saray'ı resmen duyurdu! Transfer... Menajeri G.Saray'ı resmen duyurdu! Transfer... 10:38
G.Saray'dan Okan Buruk paylaşımı! G.Saray'dan Okan Buruk paylaşımı! 10:29
19 Ekim Çarşamba ZTK maçları 19 Ekim Çarşamba ZTK maçları 10:29