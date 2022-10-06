Haberler TFF 2. Lig Bursaspor'un eski yöneticisi Emin Adanur'dan büyük hibe!

Bursaspor'un eski yöneticisi Emin Adanur'dan büyük hibe!

TFF 2. Lig ekiplerinden Bursaspor, ekonomik olarak zor günler geçiriyor. Yeşil beyazlılara bu bağlamda önemli bir hibe geldi. Bursaspor'un eski İkinci Başkanı Emin Adanur, dev rakamı kulübe hibe etti. İşte detaylar...

TFF 2. Lig Haberleri Giriş Tarihi: 06 Ekim 2022 Perşembe 16:07
Bursaspor'un eski yöneticisi Emin Adanur'dan büyük hibe!
Bursaspor'un eski İkinci Başkanı Emin Adanur, kulüpten alacağı olan 33 milyon TL'nin 16 milyon TL'sini kulübe bağışladığını açıkladı.

TFF 2. Lig'de tarihinin en zor günlerini yaşayan Bursaspor, maddi anlamda da destek bekliyor. Yeşil-beyazlı kulübün geçmiş dönem İkinci Başkanı Emin Adanur, sosyal medyada katıldığı bir sohbet odasında yaptığı açıklamada, kulüpten alacağı olan 33 milyon TL'nin 16 milyon TL'sini bağışladığını söyledi.

"Bursaspor için bu fedarkarlığı herkes yapmalı"

Emin Adanur, 30 milyon TL alacağının olduğunu ifade ederek, "Buradan söz veriyorum, bu paranın yarısını kulübe hibe ediyorum. Yarın gelsinler hemen imzamı atarım. Ancak bu hareketi geçmiş dönem başkanlarından da bekliyorum. Bursaspor için bu fedakarlığı herkes yapmalı, elini taşın altına herkes koymalı" dedi.

FIFA tarafından kulübe gelen iki dönem transfer yasağı ile ilgili de çözüm sunan Adanur, Luka Capan, Tim Matavz, Reagy Ofosu ve Namiq Alaskarov'dan kaynaklanan tüm problemleri maddi, manevi çözmeye hazır olduğunu söyleyerek, "Ben 4 futbolcu için ilgili girişimleri başlatıyorum. Bursaspor Kulübü'nün benden önceki başkanları Ali Ay da buna kayıtsız kalmayacaktır, Mesut Mestan da kayıtsız kalmayacaktır. Ve kendi dönemleriyle ilgili inisiyatif alacaklardır" dedi.

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