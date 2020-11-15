Hekimoğlu doludizgin

Trabzon temsilcisi Hekimoğlu, Gümüşhane’yi deplasmanda rahat geçti. Galibiyet serisini 3 maça yükseltti.
TFF 2. Lig HaberleriGiriş Tarihi: 14 Kasım 2020 Cumartesi 20:53Güncelleme Tarihi: 15 Kasım 2020 Pazar 06:50
Beyaz Grup'ta zirvenin takipçilerinden Hekimoğlu Trabzon deplasmanda Gümüşhanespor'u 4-1 mağlup etti. Mücadelenin ilk yarısını da 3-1 önde tamamlayan Karadeniz ekibinde Batuhan Karadeniz 2 golle zaferde önemli rol oynarken, diğer goller de Bahadır Erol ve Caner Aktaş'tan geldi. Ev sahibinin tek sayısını ise Sercan Kaya kaydetti. Hızını alan Hekimoğlu Trabzon galibiyeti serisini 3 maça yükseltti.