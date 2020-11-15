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Hekimoğlu doludizgin

Trabzon temsilcisi Hekimoğlu, ’yi deplasmanda rahat geçti. Galibiyet serisini 3 maça yükseltti.

TFF 2. Lig Haberleri Giriş Tarihi: 14 Kasım 2020 Cumartesi 20:53 Güncelleme Tarihi: 15 Kasım 2020 Pazar 06:50
Hekimoğlu doludizgin
'ta zirvenin takipçilerinden deplasmanda Gümüşhanespor'u 4-1 mağlup etti. Mücadelenin ilk yarısını da 3-1 önde tamamlayan ekibinde Batuhan Karadeniz 2 golle zaferde önemli rol oynarken, diğer goller de Bahadır Erol ve Caner Aktaş'tan geldi. Ev sahibinin tek sayısını ise kaydetti. Hızını alan Hekimoğlu Trabzon galibiyeti serisini 3 maça yükseltti.
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