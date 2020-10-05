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Başkentin kralı Demir

Derbide Hacettepe’yi Mustafa’yla geçen Demirspor, puanını 6’ya çıkarttı.

TFF 2. Lig Haberleri Giriş Tarihi: 04 Ekim 2020 Pazar 23:45 Güncelleme Tarihi: 05 Ekim 2020 Pazartesi 06:50
Başkentin kralı Demir
Misli.com 2. Lig 'un iddiali ekiplerinden Demirspor, evinde Hacettepe'yi 1-0 mağlup etti. TCDD Stadı'ndaki mücadeleyi 33'te Mustafa Kayabaşı'nın tek golüyle kazanan beyaz lacivertliler, puanını 6'ya yükseltti. Lige iki maçta 4 puanla başlayan Hacettepe ise ilk yenilgisini yaşadı. Ankara Demirpor, ligin 4. haftasında Kömür'e konuk olacak. Hacettepe ise evinde Sancaktepe'yi ağırlayacak.
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