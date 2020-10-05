Başkentin kralı Demir

Derbide Hacettepe’yi Mustafa’yla geçen Ankara Demirspor, puanını 6’ya çıkarttı.
TFF 2. Lig HaberleriGiriş Tarihi: 04 Ekim 2020 Pazar 23:45Güncelleme Tarihi: 05 Ekim 2020 Pazartesi 06:50
Misli.com 2. Lig Beyaz Grup'un iddiali ekiplerinden Ankara Demirspor, evinde Hacettepe'yi 1-0 mağlup etti. TCDD Ankara Demirspor Stadı'ndaki mücadeleyi 33'te Mustafa Kayabaşı'nın tek golüyle kazanan beyaz lacivertliler, puanını 6'ya yükseltti. Lige iki maçta 4 puanla başlayan Hacettepe ise ilk yenilgisini yaşadı. Ankara Demirpor, ligin 4. haftasında Zonguldak Kömür'e konuk olacak. Hacettepe ise evinde Sancaktepe'yi ağırlayacak.