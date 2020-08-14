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14 Ağustos 2020, Cuma
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Yeşilyurt’tan dört transfer

Yeşilyurt’tan dört transfer

TFF 2. Lig'i kovalayan Yeşilyurt, 'tan stoper Gökhan Payal, 'den golcü Gemici, Yeni Malatyaspor'dan kaleci ve Pazar'dan stoper 'ı renklerine kattı.

TFF 2. Lig'i kovalayan Yeşilyurt, 'tan stoper Gökhan Payal, 'den golcü Gemici, Yeni Malatyaspor'dan kaleci ve Pazar'dan stoper 'ı renklerine kattı. Turuncu-yeşillilerin yeni sezon çalışmalarına ise ağustos ayının sonuna doğru başlayacağı belirtildi.

  1. 14.8.2020
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