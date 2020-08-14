Yeşilyurt’tan dört transfer
TFF 2. Lig'i kovalayan Malatya Yeşilyurt, Kahramanmaraş'tan stoper Gökhan Payal, Nevşehir'den golcü Emre Gemici, Yeni Malatyaspor'dan kaleci Enes Salik ve Pazar'dan stoper Mücahit Çakır'ı renklerine kattı.
TFF 2. Lig'i kovalayan Malatya Yeşilyurt, Kahramanmaraş'tan stoper Gökhan Payal, Nevşehir'den golcü Emre Gemici, Yeni Malatyaspor'dan kaleci Enes Salik ve Pazar'dan stoper Mücahit Çakır'ı renklerine kattı. Turuncu-yeşillilerin yeni sezon çalışmalarına ise ağustos ayının sonuna doğru başlayacağı belirtildi.
- 14.8.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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