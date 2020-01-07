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07 Ocak 2020, Salı
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Hekimoğlu coştu

Hekimoğlu coştu

, son olarak forması giyen orta saha Abdülkadir Özdemir ve 'un takımından stoper 'la (19) anlaşma sağladı.

, son olarak forması giyen orta saha Abdülkadir Özdemir ve 'un takımından stoper 'la (19) anlaşma sağladı. 28 yaşındaki Abdülkadir, sezonun ilk yarısında 13 maçta forma giydi.
  1. 7.1.2020
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