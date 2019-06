Samsunspor’da İsmail Uyanık güven tazeledi

Divan Başkanlığını Samsun Barosu Başkanı Kerami Gürbüz'ün yaptığı genel kurul saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Faaliyet raporları okunması ve Samsunspor Yönetim Kurulu Üyesi Tahsin Kosif'in kulübün faaliyetleri ve borçları hakkındaki sunumunun ardından protokol konuşmaları yapıldı.



"SAMSUNSPOR BİR SEVDADIR"

Samsunspor'un Samsun'un en önemli marka değeri olduğunu belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "Aslında birçok şeyi de bünyesinde barındıran bir kulüp. Samsun'u hemen hemen her alanda temsil eden hüviyeti 1965 yılından beri buraya getiren bir kulüp. Bu genel kurulun hafızalarda çok önemli bir yer edineceğini ifade etmek istiyorum. Samsunspor bir sevdadır. Samsunspor bir markadır" dedi.



"SAMSUNSPOR BİZİM ORTAK PAYDAMIZDIR"

Samsun Valisi Osman Kaymak ise bu şehre ve bu taraftara hizmetin unutulmadığını ifade ederek, "Halkımız her şeyi çok iyi görüyor. Samsun'da 2 yıldır yaşıyorum. Futboldan da anlamadığımı söyledim. Ama Samsunspor'un Süper Lig'deki ihtişamlı günleri, futbol sektörüne katkıları hem anlatıldı. Şu an Samsunspor çevresinde umutlar yeşerdi. Geçen sene maalesef beklediğimiz gibi olmadı. Keşke PTT 1. Lig'e çıkabilseydik. Önümüzdeki sene de Süper Lig'de olurduk. Bir takım hangi ildeyse ilin kategorisi de öyle anılıyor. Bütün millet Samsun'u Süper Lig'de biliyor. Öyle alışılmış. İnşallah tekrar ihtişamlı günlere döneceğiz. Halkımız neyle seviniyorsa o bizim sevincimiz, neyle üzülüyorsa o da bizim üzüntümüzdür. Bu, şehre karşı sorumluluktur. Samsunspor bizim ortak paydamız, ortak kıvancımız ve ortak geleceğimizdir" diye konuştu.



"SAMSUNSPOR FUTBOL A.Ş. SAMSUNSPOR'U İNŞALLAH BAŞARILARDAN BAŞARILARA KOŞTURACAK"

Konuşmaların ardından tek liste ile gidilen seçimde mevcut Başkan İsmail Uyanık'ın yönetim kurulu listesi oylandı ve kabul edildi. Daha sonra açıklamalarda bulunan Samsunspor Kulübü Başkanı İsmail Uyanık ise artık icraat zamanı olduğunu belirterek, "Geçen sene o sıkıntılı dönemde benimle birlikte hiçbir hesap gözetmeksizin görev almış bütün yönetim kurulu arkadaşlarıma, bugün yeni yönetimlerde farklı yerde yer alacak eski arkadaşlarıma beni yalnız bırakmadıkları için şükranlarımı sunuyorum. Bu seneyi Samsunspor kamu yararına spor kulübü derneğimizin 2 senelik stratejisinde yeni stratejimize uygun evsafta çalışacak farklı yetenekteki arkadaşlarımızı aramızda bulundurduk. Bunun sebebi çok önemsediğimiz alt yapı tesislerini kurmak. Bu tesislere yakışır çağdaş seviyede teknik adamların yetiştirilmesi ve istihdamını sağlamak. Kendi yetiştirdiğimiz bu oyuncular üzerinden Samsun ve ilçelerinin profesyonel liglerdeki temsilcilerinin sayısını artırmak ve futbolcu tarlası olarak istifade etmek. Yani Samsun'u Türkiye'de bir futbol şehri haline dönüştürmek. Samsunspor'un 10 yıllık kirada bulunan tesisini Samsunspor sosyal tesislerine dönüştürmek. Samsunspor'u daha kullanışlı, daha modern tesise kavuşturmak. Bu iki senelik Samsunspor Derneği Yönetim Kurulunun odaklanacağı işler bunlar. Samsunspor Futbol A.Ş. Samsunspor'u inşallah başarılardan başarılara koşturacak" şeklinde konuştu.

Genel kurula ayrıca, CHP Samsun Milletvekili Kemal Zeybek, Neslihan Hancıoğlu, Bağımsız Samsun Milletvekili Erhan Usta, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sait Bilgiç, Samsun Adalet Komisyonu Başkanı Kemal Alver, AK Parti İl Başkanı Ersan Aksu, Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci, İl Emniyet Müdürü Vedat Yavuz, Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu, eski Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin, Samsunspor Kulübü Yönetim Kurulu Üyeleri ve delegeler katıldı.

Başkan Uyanık'ın Yönetim Kurulu Listesinde ise şu isimler bulunuyor:

"Ali Kemal Gedikli, Aykut Çepni, Ayşegül Özkaraduman, Berati Olgun, Galip Asal, Haluk Tan, İshak Memişoğlu, Kadir Gürkan, Mehmet Karamangil, Mehmet Hayri Şen, Metin Köksal, Osman Arslan, Osman Yılmaz, Serdar Bayramkaya, Suat Çakır, Tahsin Raci Kosif."