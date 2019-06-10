Samsunspor’dan 'İsmet Taşdemir' açıklaması
Samsunspor Kulübü, Teknik Direktör İsmet Taşdemir ile karşılıklı yapılan feshe ilişkin olarak medyada yer alan rakamların gerçeği yansıtmadığını, Taşdemir ve dört kişilik ekibine 2019-2020 sezonuna ait sözleşmelerinin fesih bedeli olarak '500 bin lira' ödeneceğini bildirdi.
Samsunspor Kulübü, Teknik Direktör İsmet Taşdemir ile karşılıklı yapılan feshe ilişkin olarak medyada yer alan rakamların gerçeği yansıtmadığını, Taşdemir ve dört kişilik ekibine 2019-2020 sezonuna ait sözleşmelerinin fesih bedeli olarak '500 bin lira' ödeneceğini bildirdi.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Teknik Direktör İsmet Taşdemir ile karşılıklı yapılan feshe ilişkin olarak medyada yer alan 1 milyon 500 bin- 2 buçuk milyon lira bandındaki mübalağalı tazminat rakamları gerçeği yansıtmamaktadır. İsmet Taşdemir ve dört kişilik ekibine 2019-2020 sezonuna ait sözleşmelerinin fesih bedeli olarak 500 bin lira beş taksit halinde ödenecektir. Kamuoyunun bilgisine sunarız" denildi.
- 10.06.2019
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Yorum
atl sampiyon trabzon spor vicdanlarda
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Toplam 1
Yorum
mr. kırık ömer toprak çok gererksiz bi transfer olur milli takımda hepimiz gördük beşiktaşa hiç bir fayda sağlamaz vakit harcamayın bence.......
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Toplam 1
Yorum
ismiMİZ emekli olan hakemlerinin yerlerine transfer yapıyorlarmı acaba,
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