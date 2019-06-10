Samsunspor’dan 'İsmet Taşdemir' açıklaması

Samsunspor Kulübü, Teknik Direktör İsmet Taşdemir ile karşılıklı yapılan feshe ilişkin olarak medyada yer alan rakamların gerçeği yansıtmadığını, Taşdemir ve dört kişilik ekibine 2019-2020 sezonuna ait sözleşmelerinin fesih bedeli olarak '500 bin lira' ödeneceğini bildirdi.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Teknik Direktör İsmet Taşdemir ile karşılıklı yapılan feshe ilişkin olarak medyada yer alan 1 milyon 500 bin- 2 buçuk milyon lira bandındaki mübalağalı tazminat rakamları gerçeği yansıtmamaktadır. İsmet Taşdemir ve dört kişilik ekibine 2019-2020 sezonuna ait sözleşmelerinin fesih bedeli olarak 500 bin lira beş taksit halinde ödenecektir. Kamuoyunun bilgisine sunarız" denildi.

