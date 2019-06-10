Samsunspor’dan 'İsmet Taşdemir' açıklaması – Fotomaç – 10 Haziran 2019
10 Haziran 2019, Pazartesi
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’dan 'İsmet Taşdemir' açıklaması

Samsunspor’dan 'İsmet Taşdemir' açıklaması

Kulübü, ile karşılıklı yapılan feshe ilişkin olarak medyada yer alan rakamların gerçeği yansıtmadığını, Taşdemir ve dört kişilik ekibine 2019-2020 sezonuna ait sözleşmelerinin fesih bedeli olarak '500 bin lira' ödeneceğini bildirdi.

Kulübü, ile karşılıklı yapılan feshe ilişkin olarak medyada yer alan rakamların gerçeği yansıtmadığını, Taşdemir ve dört kişilik ekibine 2019-2020 sezonuna ait sözleşmelerinin fesih bedeli olarak '500 bin lira' ödeneceğini bildirdi.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Teknik Direktör İsmet Taşdemir ile karşılıklı yapılan feshe ilişkin olarak medyada yer alan 1 milyon 500 bin- 2 buçuk milyon lira bandındaki mübalağalı tazminat rakamları gerçeği yansıtmamaktadır. İsmet Taşdemir ve dört kişilik ekibine 2019-2020 sezonuna ait sözleşmelerinin fesih bedeli olarak 500 bin lira beş taksit halinde ödenecektir. Kamuoyunun bilgisine sunarız" denildi.

  1. 10.06.2019
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