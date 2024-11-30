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Haberler Hentbol A Milli Kadın Hentbol Takımı, Kuzey Makedonya ile berabere kaldı!

A Milli Kadın Hentbol Takımı, Kuzey Makedonya ile berabere kaldı!

Türkiye A Milli Kadın Hentbol Takımı, 2024 Avrupa Hentbol Şampiyonası A Grubu’ndaki ikinci maçında Kuzey Makedonya ile 25-25 berabere kaldı. Türkiye, A Grubu’ndaki son maçında 2 Aralık Pazartesi günü TSİ 22.30’da İsveç ile mücadele edecek.

Hentbol Haberleri Giriş Tarihi: 01 Aralık 2024 Pazar 00:20
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A Milli Kadın Hentbol Takımı, Kuzey Makedonya ile berabere kaldı!

Türkiye A Milli Kadın Hentbol Takımı, 2024 Hentbol Kadınlar Avrupa Şampiyonası A Grubu ikinci maçında Kuzey Makedonya ile karşı karşıya geldi. Macaristan'ın Debrecen şehrindeki Fönix Arena'da TSİ 22.30'da başlayan karşılaşmada Eskil Braseth ve Leif Andre Sundet ikilisi görev yaptı. Mücadele karşılıklı gollerle başladı. 10 dakikalık bölümün ardından Türkiye, oyuna ağırlığını koydu. Rakibini savunmada durdurmayı başaran Ay-yıldızlılar, ilk yarıyı 15-11'lik skorla önde tamamladı.

Karşılaşmanın ikinci yarısı da karşılıklı gollerle başladı. İki takım da hücumda etkili performans sergilerken, ilk 7 dakikalık bölümü Türkiye 20-15 önde geçti. Bu anların ardından Türkiye hücumda sıkıntı yaşarken, Kuzey Makedonya üst üste bulduğu gollerle ikinci yarının 15'inci dakikasında maçın içinde ilk kez öne geçti: 21-20. Maçın son anları da oldukça çekişmeli geçti. Kuzey Makedonya son dakikada bulduğu penaltı golüyle mücadelede eşitliği yakaladı: 25-25. Karşılaşmada başka gol olmadı ve mücadele 25-25'lik beraberlikle sona erdi.

AVRUPA ŞAMPİYONASI TARİHİNDEKİ İLK PUAN

Kuzey Makedonya ile berabere kalan Türkiye, Avrupa Şampiyonası tarihinde ilk puanlarını da elde etti. Tarihinde turnuvaya ilk kez katılan milliler, ilk maçta ev sahibi Macaristan'a mağlup olmuştu. Ay-yıldızlılar, bu sonuçla gruptaki ilk puanını aldı.

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