Hentbol Erkekler Süper Lig'nde Beşiktaş Safi Çimento'nun rakibi Sakarya Büyükşehir Belediyespor

Hentbol Erkekler Süper Lig play-off şampiyonluk etabı final turu ikinci maçında Beşiktaş Safi Çimento, yarın Sakarya Büyükşehir Belediyespor'u konuk edecek.
Süleyman Seba Spor Salonu'nda yapılacak karşılaşma, saat 17.00'de başlayacak.
Sezonun şampiyonunu belirleyecek seri, 5 maç üzerinden oynanacak. Üç galibiyet elde eden takım, mutlu sona ulaşacak.
Şampiyonluk etabı final turu ilk maçında Sakarya temsilcisini 37-36 yenen siyah-beyazlı ekip, 1-0 üstünlük kurdu. Beşiktaş, taraftar desteğiyle farkı 2'ye çıkarmaya, Sakarya Büyükşehir Belediyespor ise alacağı galibiyetle ev sahibi avantajını eline geçirmeye çalışacak.