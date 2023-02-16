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Hentbol Erkekler Süper Ligi 2022-2023 sezonuna "Cemal Kütahya" ismi verildi

Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremlerde A Milli Erkek Hentbol Takımı kaptanı Cemal Kütahya ve oğlu hayatını kaybetmişti. Türkiye Hentbol Federasyonu Cemal Kütahya'nın anısına, 2022-2023 sezonu Erkekler Süper Ligi'nin "THF Erkekler Süper Ligi Cemal Kütahya Sezonu" ismiyle oynanmasına karar verdi.

Hentbol Haberleri Giriş Tarihi: 16 Şubat 2023 Perşembe 18:30 Güncelleme Tarihi: 16 Şubat 2023 Perşembe 18:33
Hentbol Erkekler Süper Ligi 2022-2023 sezonuna "Cemal Kütahya" ismi verildi

Türkiye Hentbol Federasyonu, Erkekler Süper Ligi'nde 2022-2023 sezonuna "Cemal Kütahya Sezonu" isminin verildiğini açıkladı.

Federasyondan yapılan açıklamada, "Türkiye Hentbol Federasyonu Yönetim Kurulu yaptığı toplantıda, Kahramanmaraş'ta meydana gelen deprem felaketinde hayatını kaybeden A Milli Erkek Hentbol Takımı kaptanı Cemal Kütahya'nın anısına, 2022-2023 sezonu Erkekler Süper Ligi'nin 'THF Erkekler Süper Ligi Cemal Kütahya Sezonu' ismiyle oynanmasına karar verdi." denildi.

Açıklamada, "Ülkemizi en üst seviyede, A Milli Takım kaptanı olarak özveriyle temsil eden, hem saha içi hem de saha dışına yansıttığı kişiliğiyle Türk hentbolunun örnek sporcularından olan Cemal Kütahya'nın adını tarihe kazıyıp, hatırasının ve örnek kişiliğinin gelecek nesillere aktarılmasını hedefleyen kararı, spor kamuoyuna saygılarımızla duyururuz." ifadeleri kullanıldı.


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