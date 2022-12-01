HENTBOL: Erkekler ve Kadınlar da haftanın programı belli oldu

Hentbolda Erkekler Süper Lig'de 11. hafta, Kadınlar Süper Lig'de ise 8. hafta maçları oynanacak.

Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, bu iki ligde haftanın programı şöyle:

ERKEKLER SÜPER LİG

2 ARALIK CUMA:

16.00 Spor Toto- İzmir Büyükşehir Belediyespor (THF)

3 ARALIK CUMARTESİ:

13.00 Trabzon Büyükşehir Belediyespor- Hatay Büyükşehir Belediyespor (Beşirli)

14.00 Mihalıççık - Köyceğiz Belediyespor (Porsuk)

14.00 Ümraniye Belediyespor - Nilüfer Belediyespor (Müzahir Sille)

17.00 Sakarya Büyükşehir Belediyespor - MKE Ankaragücü (Serdivan)

14 ARALIK ÇARŞAMBA:

16.00 Beykoz Belediyespor - Beşiktaş Yurtbay Seramik (R. Şahin Koktürk)

KADINLAR SÜPER LİG

4 ARALIK PAZAR:

13.00 Totemcard Adasokağı - Görele Belediyespor (Adana Yüreğir)

15.00 Armada Praxıs Yalıkavakspor - Üsküdar Belediyespor (Bodrum Binnaz Karakaya)

6 ARALIK SALI:

17.00 Anadolu Üniversitesi - Tekirdağ Süleymanpaşa (Porsuk)

7 ARALIK ÇARŞAMBA:

18.00 Kastamonu Belediyespor- Yenimahalle Belediyespor (Kastamonu)

8 ARALIK PERŞEMBE:

16.00 Konyaaltı Belediyespor - İzmir Büyükşehir Belediyespor (Akdeniz Üni. Spor Salonu)