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15 Nisan 2020, Çarşamba
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: Ligler tescil edilmeli!

Hakan Günal: Ligler tescil edilmeli!

Hentbol Kadınlar Süper Lig takımlarından Belediyespor'un antrenörü , yeni tip corona virüsü (Kovid-19) salgını nedeniyle spor müsabakalarına ara verildiğine işaret ederek, "Bir aya yakın süredir hiçbir aktivitede bulunmayan sporcuların bir anda tekrar antrenmanlara, müsabakalara başlaması çok büyük tehlikeler oluşturur. Tüm branşlarda tüm müsabakaların artık iptal edilmesi ve liglerin tescil edilmesi gerekiyor." dedi.

Günal, yaptığı açıklamada, son karşılaşmalarını 17 Mart'ta yarı final ilk maçında ile oynadıklarını söyledi.

Yaklaşık bir aydır maç yapamadıklarını aktaran Günal, "Sporcularımız antrenmanlarını bizim verdiğimiz programlar çerçevesinde bireysel olarak yapıyor. Yalnız normal sezonda yapılan antrenmanlarla bireysel yapılan antrenmanlar arasında çok büyük fark var. Takım halinde yapılan antrenmanlarda sporcuların üst seviye form durumlarını koruyabiliyoruz. Bireysel antrenmanlarda ise bunun geriye gitmesi kaçınılmaz. Biz bu antrenmanlarla bunu sadece yavaşlatmaya çalışıyoruz." diye konuştu.

Uzun zamandır sporcuların aktivitede bulunmadığına işaret eden Günal, şunları kaydetti:

"Tüm branşlar için söylüyorum. Bir aya yakın süredir hiçbir aktivitede bulunmayan sporcuların bir anda tekrar antrenmanlara, müsabakalara başlaması çok büyük tehlikeler oluşturur. Bu tehlikeler hem fizyolojik hem de psikolojik. Psikolojik olarak uzun süre evde kalıp bir anda dışarı çıktıktan sonra o korkuyu üzerinden atmaları çok zor olacak. Bu herkes için geçerli. Fizyolojik olarak ise müsabakalara başlamadan hazırlık dönemi kısa tutulursa bu da sakatlanmalara neden olacak. Bu da istediğimiz bir şey değil. Tüm branşlarda tüm müsabakaların artık iptal edilmesi ve liglerin tescil edilmesi gerekiyor diye düşünüyorum. Bunun bir sürü senaryosu var. Mevcut puan durumuna göre olabilir, geçen seneye göre olabilir ya da bu sene ve geçen senenin ortalamasına göre olabilir. Bir şekilde tescil edilmek zorunda. Bu saatten sonra müsabakaların oynanmasının hiçbir branşa fayda getireceğini düşünmüyorum."

Sezona devam etmek için uzun zamana ihtiyaç olduğunu aktaran Günal, "Literatür, bu kadar ara verdikten sonra müsabaka oynanması için minimum süre 6 hafta diyor. Uzun süre ara verdik, sezon öncesine dönmüş durumdayız. Şu anda sporcular evlerinde kendi imkanları ile çalışma yapmaya çalışıyor, tabii bu da yeterli olmayacaktır. Bu yüzden çok büyük sıkıntılara yol açmaması adına tekrar yineliyorum, ligler tescil edilmeli." ifadelerini kullandı.

  1. 15.04.2020
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