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25 Ekim 2019, Cuma
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Kastamonu Belediyespor'un hedefi 4 kupa

Kastamonu Belediyespor'un hedefi 4 kupa

Hentbol Kadınlar Süper Ligi takımlarından Kastamonu Belediyespor'un antrenörü Hakan Günal, mücadele ettikleri kulvarlarda hedeflerinin zirve olduğunu söyledi. Günal, yaptığı açıklamada, Kastamonu Belediyespor ile yeniden anlaşarak göreve başladığını ifade etti.

Kadınlar Süper Kupa'nın ardından üç kulvarda daha başarıya ulaşmak istediklerini belirten Günal, "Önümüzde Türkiye Ligi, Türkiye Kupası ve EHF Kupası maçları var. Kastamonu'nun olduğu yerde hedef her zaman en üsttür, zirvedir. Biz burada çalıştığımız dönemde hep bunu hedefledik. Umarım bu hedeflerin hepsine ulaşırız." dedi.

Çalışmalara aralıksız devam ettiklerini dile getiren Günal, şunları kaydetti:

"Takım 4 kupa hedefiyle yola çıkmıştı; Süper Kupa'yı aldı ve önümüzde 3 kupa kaldı. Avrupa maçlarını önemsiyoruz. EHF Kupası'nın ilk ayağında 9-16 Kasım'da Macaristan'ın Vaci NKSE takımı ile karşı karşıya geleceğiz. NKSE ile yapacağımız maçların ardından bir üst tura çıkarak oradaki iddiamızı sürdüreceğiz. Türkiye Ligi'nde ve Türkiye Kupası'nda tartışmasız favoriyiz. Oralarda da çok büyük bir sürpriz olmazsa aksilik yaşamayacağımızı düşünüyorum."

Günal, pazar günü sahalarında Görele Belediyespor'la yapacakları maçın hazırlıklarına devam ettiklerini sözlerine ekledi.

  1. 25.10.2019
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