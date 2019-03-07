Erteleme maçı Yenimahalle Belediyespor
07 Mart 2019, Perşembe
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Erteleme maçı

Erteleme maçı Yenimahalle Belediyespor

Hentbol Kadınlar 14. hafta erteleme maçında , 'u 26-23 yendi.

THF Spor Salonu'nda oynanan maçta , ilk yarıyı 14-13 önde bitirirken, ikinci yarıda rakibine üstünlüğünü kabul ettirdi ve müsabakadan 26-23 galip ayrıldı.

  1. 07.03.2019
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