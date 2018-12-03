Hentbolda Antalyaspor rüzgarı

Hentbol Erkekler Süper Ligi ekiplerinden Antalyaspor, deplasmanda MYK Hentbol'u 32-30 yenmenin mutluluğunu yaşıyor. Ligde üst sıraları hedefleyen kırmızı beyazlılar, pazar günü deplasmanda Karşıyaka Belediyesi ile karşılaşacak. Ligin alt sıralarında yer alan rakibiyle zor bir maç oynayacak Antalyaspor, galibiyet hedefliyor. Kırmızı beyazlılar, maçı kazanarak galibiyet serisi başlatmayı istiyor.

Antalyaspor Hentbol Şube Sorumlusu Hakan İrban, "İyi bir teknik ekip ve kaliteli sporcularla çalışmaktan mutluyuz. Ligde iyi maçlar oynadık, zor rakiplere karşı galibiyetler aldık. Karşıyaka Belediyesi maçını kayıpsız geçip kazanmak istiyoruz. Her maça galibiyet hedefiyle çıkacağız. Bu sezon ligi, Antalyaspor'un hak ettiği iyi yerlerde ve üst sıralarda tamamlamak istiyoruzö dedi.