Hentbolda Antalyaspor rüzgarı
Hentbol Erkekler Süper Lig'de mücadele eden Antalyaspor, deplasmanda kazandığı MYK Hentbol maçının ardından Karşıyaka Belediyesi'ni de yenerek galibiyet serisi hedefliyor.
Hentbol Erkekler Süper Ligi ekiplerinden Antalyaspor, deplasmanda MYK Hentbol'u 32-30 yenmenin mutluluğunu yaşıyor. Ligde üst sıraları hedefleyen kırmızı beyazlılar, pazar günü deplasmanda Karşıyaka Belediyesi ile karşılaşacak. Ligin alt sıralarında yer alan rakibiyle zor bir maç oynayacak Antalyaspor, galibiyet hedefliyor. Kırmızı beyazlılar, maçı kazanarak galibiyet serisi başlatmayı istiyor.
Antalyaspor Hentbol Şube Sorumlusu Hakan İrban, "İyi bir teknik ekip ve kaliteli sporcularla çalışmaktan mutluyuz. Ligde iyi maçlar oynadık, zor rakiplere karşı galibiyetler aldık. Karşıyaka Belediyesi maçını kayıpsız geçip kazanmak istiyoruz. Her maça galibiyet hedefiyle çıkacağız. Bu sezon ligi, Antalyaspor'un hak ettiği iyi yerlerde ve üst sıralarda tamamlamak istiyoruzö dedi.
- 3.12.2018 12:25
- Güncelleme: 3.12.2018 13:31
-
30 yıl sonra!
Toplam 2
Yorum
bjk advers Bence Güven'in oyundan çıkması Beşiktaş'ın ileride hızını düşürdü Mustafa'nın gücü ve kondisyonu yetmedi bu hıza .
-
Adem coştu bir kere!
Toplam 1
Yorum
bjk advers Daha da iyi olacak ! DELGADO ve TALİSCA 'dan sonra büyük bir keyifle izlediğim yeni isim ADEM LJAJİC !
-
Şenol Güneş: Kartal sinek avlamaz
Toplam 1
Yorum
GERÇEK İMPARATOR ŞENOL GÜNEŞTİR. MİLLİ TAKIMIMIZI DÜNYA ÜÇÜNCÜSÜ YAPTI. BEŞİKTAŞ İLE AVRUPA YA DAMGA VURDU. ŞENOL GÜNEŞE SAHİP ÇIKIN DEĞERİNİ BİLİN.
Hentbolda Antalyaspor rüzgarı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.