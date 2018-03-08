Genç Melekler'den farklı galibiyet – Fotomaç – 08 Mart 2018
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    08 Mart 2018, Perşembe
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    Genç Melekler'den farklı galibiyet

    Genç Melekler'den farklı galibiyet

    'un '', Gençler Ligi 2'nci grup maçlarında 2'de 2 yaptı. Osmangazi Belediyespor'la oynadıkları maçı 6 farkla kazanan Muratpaşa, Kastamonu Belediye karşısında 53- 15'lik galibiyet elde etti.

    Ligi'nde 23.6 yaş ortalamasıyla şampiyonluğa koşan , 16 - 18 yaş arası sporcularının mücadele ettiği Süper Gençler Ligi'nde aldığı başarılı sonuçlarla dikkati çekiyor. Antalya'da oynanan 2'nci grup müsabakalarına Paşanın kayıpsız devam ediyor. Kasım ayında oynanan ilk 4 hafta maçlarını kazanan Muratpaşa Belediyespor, ligin 2'nci ayağında sırasıyla Osmangazi Belediyesi, Kastamonu Belediyesi ile karşılaştı. Osmangazi maçını 28 - 22 önde tamamlayan Muratpaşa, Kastamonu karşısında ise farklı kazandı. Genç Melekler, karşılaşmadan 53 - 15 galip ayrıldı.

    Paşanın Genç Melekleri, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Yenimahalle Belediyesi maçlarıyla 2'nci grup müsabakalarını tamamlayacak.
    Süper ligde yer alan kulüplerin altyapısına önem vermelerini sağlamak, hentbolun altyapısını geliştirmek, sporcu sayısını çoğaltmak, A takımlarında yeterli sayıda oynama fırsatı bulamayan sporculara kendilerini geliştirme imkanı yaratmak amacıyla düzenlenen Kadınlar Süper Gençler Ligi, mayıs ayında oynanacak 3'üncü grup maçlarıyla sona erecek.

    1. 08 Mart 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 12:11
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