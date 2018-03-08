Genç Melekler'den farklı galibiyet
MURATPAŞA Belediyespor'un 'Genç Melekleri', Kadınlar Hentbol Süper Gençler Ligi 2'nci grup maçlarında 2'de 2 yaptı. Osmangazi Belediyespor'la oynadıkları maçı 6 farkla kazanan Muratpaşa, Kastamonu Belediye karşısında 53- 15'lik galibiyet elde etti.
Kadınlar Hentbol Süper Ligi'nde 23.6 yaş ortalamasıyla şampiyonluğa koşan Muratpaşa Belediyespor, 16 - 18 yaş arası sporcularının mücadele ettiği Süper Gençler Ligi'nde aldığı başarılı sonuçlarla dikkati çekiyor. Antalya'da oynanan 2'nci grup müsabakalarına Paşanın Genç Melekleri kayıpsız devam ediyor. Kasım ayında oynanan ilk 4 hafta maçlarını kazanan Muratpaşa Belediyespor, ligin 2'nci ayağında sırasıyla Osmangazi Belediyesi, Kastamonu Belediyesi ile karşılaştı. Osmangazi maçını 28 - 22 önde tamamlayan Muratpaşa, Kastamonu karşısında ise farklı kazandı. Genç Melekler, karşılaşmadan 53 - 15 galip ayrıldı.
Paşanın Genç Melekleri, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Yenimahalle Belediyesi maçlarıyla 2'nci grup müsabakalarını tamamlayacak.
Süper ligde yer alan kulüplerin altyapısına önem vermelerini sağlamak, hentbolun altyapısını geliştirmek, sporcu sayısını çoğaltmak, A takımlarında yeterli sayıda oynama fırsatı bulamayan sporculara kendilerini geliştirme imkanı yaratmak amacıyla düzenlenen Kadınlar Süper Gençler Ligi, mayıs ayında oynanacak 3'üncü grup maçlarıyla sona erecek.
- 08 Mart 2018, Perşembe
- Güncelleme: 12:11
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"Quaresma'nın cezası düşecektir... Tek sorun"
Toplam 27
Yorum
klaus Q7'yi savunmakla katili savunmak arasında fark yoktur.
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Daha bitmedi
Toplam 28
Yorum
forever1903 10 macta 6 puan kapatilir bence dogru, ama önündeki 3 mactan fener en iyi ihtimal ile 4 puan cikarir, yani unutun o isi, 4 yildiz baska baha
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Daha bitmedi
Toplam 28
Yorum
klaus beşiktaş maçinda volkan, hakemin atması için adeta tam gün mesai yaparken, sen(aykut)kulübede elin çenende oturuyordun.aksini söylersen ....
Genç Melekler'den farklı galibiyet haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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