Genç Melekler'den farklı galibiyet

Kadınlar Hentbol Süper Ligi'nde 23.6 yaş ortalamasıyla şampiyonluğa koşan Muratpaşa Belediyespor, 16 - 18 yaş arası sporcularının mücadele ettiği Süper Gençler Ligi'nde aldığı başarılı sonuçlarla dikkati çekiyor. Antalya'da oynanan 2'nci grup müsabakalarına Paşanın Genç Melekleri kayıpsız devam ediyor. Kasım ayında oynanan ilk 4 hafta maçlarını kazanan Muratpaşa Belediyespor, ligin 2'nci ayağında sırasıyla Osmangazi Belediyesi, Kastamonu Belediyesi ile karşılaştı. Osmangazi maçını 28 - 22 önde tamamlayan Muratpaşa, Kastamonu karşısında ise farklı kazandı. Genç Melekler, karşılaşmadan 53 - 15 galip ayrıldı.



Paşanın Genç Melekleri, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Yenimahalle Belediyesi maçlarıyla 2'nci grup müsabakalarını tamamlayacak.

Süper ligde yer alan kulüplerin altyapısına önem vermelerini sağlamak, hentbolun altyapısını geliştirmek, sporcu sayısını çoğaltmak, A takımlarında yeterli sayıda oynama fırsatı bulamayan sporculara kendilerini geliştirme imkanı yaratmak amacıyla düzenlenen Kadınlar Süper Gençler Ligi, mayıs ayında oynanacak 3'üncü grup maçlarıyla sona erecek.