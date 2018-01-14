Türkiye: 24 - Yunanistan: 23
2019 Dünya Hentbol Şampiyonası Avrupa Elemeleri 5. Grup son maçında A Milli Erkek Hentbol Takımı konuk ettiği Yunanistan'ı 24-23 mağlup etti.
Hentbol 2019 Dünya Şampiyonası Avrupa Elemeleri: Türkiye: 24 - Yunanistan: 23
Salon: Aksaray Hasan Dağı
Hakemler: Erdoan Vitaku, Arsim Vitaku (Kosova)
Türkiye: Taner Günay (Yunus Özmusul), Alp Eren Pektaş 4, Onur Ersin 4, Doruk Pehlivan, Tuğberk Çatkın 1, Uğur Erceylan, Coşkun Göktepe, Görkem Biçer 2, Enes Gümüşok 1, Baran Nalbantoğlu 3, Halil İbrahim Öztürk 1, Çağlayan Öztürk 1, Can Çelebi, Ramazan Döne 6, Çetin Çelik, Özgür Sarak 1
Yunanistan: Tsilimparis (Loizos), Kostakidis 7, Moraitis, Mylonas 1, Mallios 2, Kritikos 2, Boukovinas, Panagiotis Karampourniotis, Dompris 2, Tziras 3, Ioannou 3, Despos, Papadionysiou Anastasios 2, Andreas, Kalomoiros, Zampounis 1
İlk yarı: 13-12
İki dakika cezası alanlar: Uğur Erceylan, Ramazan Döne (Türkiye), Panagiotis Karampourniotis, Tziras, Andreas (Yunanistan)
Salon: Aksaray Hasan Dağı
Hakemler: Erdoan Vitaku, Arsim Vitaku (Kosova)
Türkiye: Taner Günay (Yunus Özmusul), Alp Eren Pektaş 4, Onur Ersin 4, Doruk Pehlivan, Tuğberk Çatkın 1, Uğur Erceylan, Coşkun Göktepe, Görkem Biçer 2, Enes Gümüşok 1, Baran Nalbantoğlu 3, Halil İbrahim Öztürk 1, Çağlayan Öztürk 1, Can Çelebi, Ramazan Döne 6, Çetin Çelik, Özgür Sarak 1
Yunanistan: Tsilimparis (Loizos), Kostakidis 7, Moraitis, Mylonas 1, Mallios 2, Kritikos 2, Boukovinas, Panagiotis Karampourniotis, Dompris 2, Tziras 3, Ioannou 3, Despos, Papadionysiou Anastasios 2, Andreas, Kalomoiros, Zampounis 1
İlk yarı: 13-12
İki dakika cezası alanlar: Uğur Erceylan, Ramazan Döne (Türkiye), Panagiotis Karampourniotis, Tziras, Andreas (Yunanistan)
- 14 Ocak 2018, Pazar
- Güncelleme: 18:32
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taraftar Kendini bir adım geliştiremedi ,her geçen gün kötüye gidiyor.Gece alemi resimleri her şeyi açıklıyor zaten
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