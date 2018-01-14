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HEPSİ
    14 Ocak 2018, Pazar
    OYUN ENGLISH

    Türkiye: 24 - : 23

    Türkiye: 24 - <a href="/index/yunanistan?id=48b0106a-53a5-4cac-8d6d-65cdc9d95d28" class="" rel="tag">Yunanistan</a>: 23

    2019 Dünya Hentbol Şampiyonası Avrupa Elemeleri 5. Grup son maçında A Milli Erkek Hentbol Takımı konuk ettiği 'ı 24-23 mağlup etti.

    Hentbol 2019 Dünya Şampiyonası Avrupa Elemeleri: Türkiye: 24 - : 23


    Salon: Aksaray Hasan Dağı
    Hakemler: Erdoan Vitaku, Arsim Vitaku (Kosova)
    Türkiye: Taner Günay (Yunus Özmusul), Alp Eren Pektaş 4, Onur Ersin 4, Doruk Pehlivan, Tuğberk Çatkın 1, Uğur Erceylan, Coşkun Göktepe, Görkem Biçer 2, Enes Gümüşok 1, Baran Nalbantoğlu 3, Halil İbrahim Öztürk 1, Çağlayan Öztürk 1, , Ramazan Döne 6, Çetin Çelik, Özgür Sarak 1
    : Tsilimparis (Loizos), Kostakidis 7, Moraitis, Mylonas 1, Mallios 2, Kritikos 2, Boukovinas, Panagiotis Karampourniotis, Dompris 2, Tziras 3, Ioannou 3, Despos, Papadionysiou Anastasios 2, Andreas, Kalomoiros, Zampounis 1
    İlk yarı: 13-12

    İki dakika cezası alanlar: Uğur Erceylan, Ramazan Döne (Türkiye), Panagiotis Karampourniotis, Tziras, Andreas ()
    1. 14 Ocak 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 18:32
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