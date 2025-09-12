Muhteşemiz

1. Lig ekibi Hatayspor'un yeni teknik direktörü Almeida, milli maçlar dolayısıyla lige verilen arayı iyi değerlendirdiklerini söyledi. Bugün Erok deplasmanında oynayacaklarını hatırlatan Portekizli teknik adam, "İlk amacım oyuncularımın kafalarını temizlemek, oyundan tekrar zevk almalarını sağlamak. Sonrasında da hedefimiz şampiyonluk için savaşmak" diye umut dağıttı.

MESAFE ALDIK

Takımla iyi bir iletişiminin olduğunu ifade eden Almeida, şöyle konuştu: Oyuncularım geldiğimizden beri iyi çalıştılar. Bunu son oyunda da gördük. Takım oldukça iyi oynadı ve çok iyi oyunculardan oluşuyor ve onları beğeniyorum. Kafalarındaki kötü düşüncelerden arınmaları gerekiyordu. Çünkü muhteşem bir takımız. Her ne kadar kısa sürede olsa da iyi mesafe aldığımızı düşünüyorum.