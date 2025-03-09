Diriliş Hatayspor

Hatayspor, Trabzonspor deplasmanında çok önemli bir galibiyet aldı. 2-1 kazanan bordo-beyazlılar; aldığı 3 puanla ligde kalma mücadelesine tutundu ve umutlarını artırdı. 16 puana yükselen Murat Şahin'in ekibi, ligde son 3 maçta 2 kez sevindi. Aynı zamanda bu sezon deplasmanda ilk kez galip gelen Hatay ekibi, dış sahadaki 5 maçlık mağlubiyet serisini de bitirdi. Hatayspor ayrıca lig tarihinde ilk kez Trabzonspor deplasmanında kazandı.

SON 5 MAÇTA 3 GALİBİYET

18 maç sonra ligde deplasman galibiyeti alan Hatayspor aynı zamanda Trabzonspor'a karşı oynadığı son beş Süper Lig maçının sadece birini kaybetti ve rakibine karşı ciddi bir üstünlük yakalamış oldu. Söz konusu süreçte Hatayspor, bordo-mavililer önünde 3 galibiyet elde ederken bir beraberlik ve bir yenilgi aldı. Gelecek hafta evinde Sivasspor'la karşılaşacak Murat Şahin ve öğrencileri, ligde kalma mücadelesinde son derece kritik bir maça çıkacak.

GÖRKEM SAĞLAM YİNE ATTI

Hatayspor'da Görkem Sağlam bir ilke imza attı. Görkem; bu sezon ligde en az kafa golü yiyen takım olan Trabzonspor'a 3. kafa golünü attı. Ayrıca deneyimli yıldız bordo- mavililere karşı Hatayspor'un ilk kafa golünü kaydetti. Görkem ligin ilk yarısında da Trabzonspor'a gol atmıştı.

MASSANGA RESİTAL SUNDU

Chandrel Massanga, Trabzonspor karşısında bu sezon Süper Lig'deki en güzel gollerden birini kaydetti. Yaklaşık 25 metreden enfes bir şut çıkaran Massanga, ilk golüne de imza attı. 25 yaşındaki Kongolu orta saha Hatayspor formasıyla 14. maçında ilk kez gol sevinci yaşadı.