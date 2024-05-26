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Hatayspor - Rizespor maçı canlı izle | Hatayspor - Rizespor maçı saat kaçta? Hangi kanalda?

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Hatayspor ve Rizespor karşılaşacak. Mersin Stadyumu'nda oynanacak maçta Abdülkadir Bitigen düdük çalacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Hatayspor - Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Hatayspor Haberleri Giriş Tarihi: 26 Mayıs 2024 Pazar 12:10 Güncelleme Tarihi: 26 Mayıs 2024 Pazar 12:20
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Hatayspor - Rizespor maçı canlı izle | Hatayspor - Rizespor maçı saat kaçta? Hangi kanalda?

Hatayspor - Rizespor maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Trendyol Süper Lig'de heyecan sürüyor. Hatayspor ile Rizespor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Hatayspor - Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

HATAYSPOR - RİZESPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Hatayspor - Rizespor maçı 26 Mayıs Pazar günü saat 19:00'de beIN Connect'te canlı yayınlanacak.

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