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Volkan Demirel: Aldığımız 1 puana sevinmiyoruz!

Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel Sivasspor beraberliğinin ardından açıklamalarda bulundu.

Hatayspor Haberleri Giriş Tarihi: 17 Şubat 2024 Cumartesi 20:24
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Volkan Demirel: Aldığımız 1 puana sevinmiyoruz!

Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, Sivasspor beraberliği sonrası yaptığı açıklamada, "Tabii ki aldığımız puana sevinmiyoruz ama 1 puan da bugünün bir artısı gibi yazılabilir hanemize" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Hatayspor, Mersin Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada Sivasspor ile 1-1 berabere kaldı. Karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, maçı iki ayrı bölümde değerlendirebileceğini belirterek, "İlk yarı oyuna çok fazla giremedik. Bunun karşısında Sivasspor ne yaptı? Geçiş oyunuyla pozisyonlar bulmaya çalıştı. Maçın ilk çeyreğinde bir tane duran toptan güzel vuruşla golü buldular. Sonra skoru korumaya çalıştılar. Biz ise ikinci yarı biraz daha maça girmeye başladık ki bence ilk yarı bunu yapmamız gerekirdi. Çünkü zaman daraldıkça gol bulmamız da zorlaşıyor futbolda biliyorsunuz. İkinci yarıda oynadığımız oyuna bakıldığında evet, topun sizde kalma süresi, pas sayısı hepsi bizde ama pozisyon olarak fazla bir şey üretemedik. Neticesinde bir tane uzaktan attığımız bir şut ve belki penaltı olabilecek bir pozisyonda, hakemin vermiş oldu ama VAR'dan gelen bir penaltı kararı var. Ben penaltı olduğunu düşünüyorum. Çünkü bir temas vardı pozisyonda. Ama tabii ki hakemin yorumunun ne olduğunu bilemiyorum. Neticede 1 puan aldık Sivasspor'la beraber. Tabii ki aldığımız puana seviniyor muyuz? Sevinmiyoruz ama 1 puan da bugünün bir artısı gibi yazılabilir hanemize" diye konuştu.

Haftaya oynayacakları Konyaspor maçının çok önemli bir maç olduğunu vurgulayan Demirel, "Konya için de çok önemli bir maç. Oradan inşallah güzel bir galibiyet alarak önümüze daha rahat bir şekilde bakacağımızı düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

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