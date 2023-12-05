Haberler Hatayspor PFDK, Volkan Demirel'e 1 maç men ve 39 bin lira para cezası verdi

PFDK, Volkan Demirel'e 1 maç men ve 39 bin lira para cezası verdi

Atakaş Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, Antalyaspor maçı sonrası gördüğü kırmızı kartın ardından 1 maç ceza aldı.

Hatayspor Haberleri Giriş Tarihi: 05 Aralık 2023 Salı 20:46
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
PFDK, Volkan Demirel'e 1 maç men ve 39 bin lira para cezası verdi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Atakaş Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel'e 1 maç men ve 39 bin lira para cezası verdi.

TFF'den yapılan açıklamada, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında oynanan Bitexen Antalyaspor maçındaki müsabaka hakemlerine yönelik sportmenliğe aykırı hareketleri nedeniyle Atakaş Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel'e 1 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ile 39 bin lira para cezası verildiği bildirildi.

DİĞER
Dünya devleri milli yıldız için Juventus’un kapısında yatıyor! Kenan Yıldız’ın dudak uçuklatacak bonservis bedeli belli oldu…
İYİ Parti Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır partiden ihraç edildi! Dikbayır'dan bomba açıklamalar: Tacizden yıpratmaya kadar düştüler
Samsunspor bir üst turda!
Antalyaspor zorlanmadan turladı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Düelloda eşitlik
Volkan Demirel çılgına döndü!
💥SÜPER LOTO ÇEKİLDİ!
Zeytinburnu'nda elektrik ne zaman gelecek? (5 Aralık 2023)
Sultangazi'de elektrik ne zaman gelecek? (5 Aralık 2023)
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Eczacıbaşı set vermeden kazandı! Eczacıbaşı set vermeden kazandı! 21:02
Samsunspor bir üst turda! Samsunspor bir üst turda! 20:51
Volkan Demirel'in cezası belli oldu Volkan Demirel'in cezası belli oldu 20:46
Alanyaspor - Kocaelispor | CANLI Alanyaspor - Kocaelispor | CANLI 20:14
A Milli Kadın Futbol Takımı 6'da 6 yaptı! A Milli Kadın Futbol Takımı 6'da 6 yaptı! 20:04
Beşiktaş'ta Uçar ve Aybaba futbolcularla buluştu! Beşiktaş'ta Uçar ve Aybaba futbolcularla buluştu! 19:56
Daha Eski
Beşiktaş'ta derbi mesaisi! Beşiktaş'ta derbi mesaisi! 19:52
Kyle Allman Beşiktaş'ta! Kyle Allman Beşiktaş'ta! 19:11
Olympiakos'ta Carlos Carvalhal dönemi! Olympiakos'ta Carlos Carvalhal dönemi! 19:07
Crystal Palace - Bournemouth maçı ne zaman? Crystal Palace - Bournemouth maçı ne zaman? 15:54
Manchester United'dan ilginç ambargo! Manchester United'dan ilginç ambargo! 15:55
Fulham - Nottingham Forest maçı ne zaman? Fulham - Nottingham Forest maçı ne zaman? 16:00