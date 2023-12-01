Atakaş Hatayspor 3-3 Bitexen Antalyaspor | MAÇ SONUCU - ÖZET

Hatayspor, Süper Lig'de 14. hafta karşılaşmasında Antalyaspor'u konuk etti.

Gol düellosu şeklinde geçen karşılaşmada kazanan çıkmadı ve karşılaşma 3-3 sona erdi.

Hatayspor'un gollerini Strandberg, Kerim ve Kilama kaydetti.

Antalyaspor'un golleri ise Buksa (2) ve Erdoğan'dan geldi.

Bu sonucun ardından Antalyaspor puanını 20, Hatayspor ise 18 yaptı.

Akdeniz ekibinde kaleci Helton sakatlığı sebebiyle oyundan çıkınca oyuncu değişiklik hakkı olmayan ekipte kaleye Safuri geçti.

Mücadelenin son düdüğünün ardından ise Volkan Demirel kırmızı kart gördü.