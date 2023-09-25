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Volkan Demirel'den Trabzonspor galibiyet yorumu! "1 dakika bile düşünmedim"

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Hatayspor, Trabzonspor'u 3-2 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu. Hatayspor'da teknik direktör Volkan Demirel maç sonu galibiyeti değerlendirdi. İşte o sözler...

Hatayspor Haberleri Giriş Tarihi: 25 Eylül 2023 Pazartesi 22:57
Volkan Demirel'den Trabzonspor galibiyet yorumu! "1 dakika bile düşünmedim"

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Hatayspor ile Trabzonspor karşı karşıya geldi. Hatayspor 2-0 geriye düştüğü karşılaşmada rakibini 3-2 mağlup etti.

Hatayspor'da teknik direktör Volkan Demirel karşılaşma sonrası galibiyeti değerlendirdi.

İŞTE O SÖZLER

Volkan Demirel: "Trabzonspor'u iyi analiz etmiştik. Sadece uzun top şişirip ikinci topları alarak kaleye gitmeye çalışan Trabzonspor var. 65. dakikadan sonra fiziksel olarak düşeceklerini biliyorduk. Bir an bile kaybedeceğimizi düşünmedim."

"Bu takıma herkes teşekkür etmeli. Bazıları ailelerinden uzak. Bazıları tesislerde kalıyor. Sahamız yok. Tesisimiz yok. Hiçbir şeyimiz yok. Ancak kimle oynarsak oynayalım zevk veren futbol oynayan ve saygı görmesi gereken bir takım olduğumuzu gösterdik."

"Çok doluyuz. Yaşadıklarımız, olanlar. Konuşurken duygulanıyorum. Bugün ben saat 12:00'den oyuncuların antrenman sahasını aramaya çalıştım. 16:00'da geldim otele. Bilinmeyen çok şey var ama anlatıp insanları üzmek istemiyorum. Bu takım çok şey hak ediyor." İfadelerini kullandı.

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