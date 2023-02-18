Haberler Hatayspor Depremde hayatını kaybeden Atsu'nun hikayesi yürekleri dağladı! Son golü...

Depremde hayatını kaybeden Atsu'nun hikayesi yürekleri dağladı! Son golü...

Son dakika haberleri... Deprem sonrası enkaz altında kalan Hataysporlu futbolcu Christian Atsu'dan acı haber geldi. Oyuncunun menajeri Murat Uzunmehmet sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Christian Atsu bulundu ve maalesef hayatını kaybetti" ifadelerini kullandı. Hatayspor'daki son maçına Kasımpaşa karşısında çıkan Ganalı futbolcu, takımına galibiyeti getiren golü atmıştı. O golün ve Atsu'nun hazin hikayesi ortaya çıktı.

Hatayspor Haberleri Giriş Tarihi: 18 Şubat 2023 Cumartesi 08:38 Güncelleme Tarihi: 18 Şubat 2023 Cumartesi 09:53
Depremde hayatını kaybeden Atsu'nun hikayesi yürekleri dağladı! Son golü...

Ganalı orta saha oyuncusu Christian Atsu, 6 Eylül 2022'de Suudi Pro Ligi ekiplerinden Al Raed'den Hatayspor'a bedelsiz transfer olmuştu.

Depremde hayatını kaybeden Atsu'nun hikayesi yürekleri dağladı! Son golü...

Yıldız oyuncu Süper Lig'de 3, Ziraat Türkiye Kupası'nda 1 maçta forma giydi. 31 yaşındaki oyuncu, Süper Lig'deki ilk golünü ligin 22. haftasında 5 Şubat Pazar günü Hatay'da Kasımpaşa karşısında atmıştı. Takımının son dakikada galibiyet golünü atan Atsu ligde de ilk golünü kaydetmişti. Bu gol ayrıca Süper Lig'in son golü oldu. Yaşanan depremin ardından ülkedeki bütün spor organizasyonları durdu.

Depremde hayatını kaybeden Atsu'nun hikayesi yürekleri dağladı! Son golü...

Atsu'nun galibiyet golünden saatler sonra ilki 7,7 ikincisi 7,6 büyüklüğündeki deprem; Kahramanmaraş, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Adıyaman, Osmaniye, Hatay, Kilis ve Malatya'da büyük yıkıma yol açtı.

Depremde hayatını kaybeden Atsu'nun hikayesi yürekleri dağladı! Son golü...

TAKIMDAN AYRILMAK ÜZEREYDİ

Atakaş Hatayspor idari menajeri Fatih İlek, Christian Atsu'nun depremden önceki planı hakkında bilgi verdi. İlek, "Christian Atsu, depremden önce Gaziantep FK ile yaptığımız maçtan önce, hocaya daha çok süre almak istediğini söyledi. 'Takım bulursam ayrılabilir miyim?' dedi. Volkan hoca da bu isteğini kabul etmişti. O maçta süre almadı; ama Kasımpaşa maçından sonra bileti vardı. Yurt dışına ailesinin yanına gidecekti. Kasımpaşa maçında hoca görev verdi ve Atsu çok iyi oynadı. Son saniye golünü de attı." dedi.

Depremde hayatını kaybeden Atsu'nun hikayesi yürekleri dağladı! Son golü...

Deprem sabahı Volkan Demirel gözyaşları içinde Hatay için acil yardım çağrısında bulundu. Ancak Christian Atsu'nun 2 hafta sonra cansız bedenine ulaşıldı.

Atsu'nun menajeri Türkiye temsilcisi menajer Murat Uzunmehmet 31 yaşındaki futbolcunun hayatını kaybettiğini söyledi. Uzunmehmet, "Atsu'nun cansız bedenine enkaz altında ulaşıldı. Şu anda hala daha eşyaları çıkarılıyor. Telefonu da bulundu" dedi.

Depremde hayatını kaybeden Atsu'nun hikayesi yürekleri dağladı! Son golü...

Christian Atsu, Gana Milli Takımı'nın yanı sıra Newcastle United, Chelsea, Malaga, Bournemouth, Everton, Vitesse, Porto ve Rio Ave gibi takımların formasını giymişti.

DİĞER
Taha Duymaz’ın acı haberi gelmişti! Şarkıcı Ragıp Narin Taha Duymaz'la ilgili o ayrıntıyı paylaştı: 'Kardeşlerimin yanına gitmek istiyorum’
Taha Duymaz'ın ablası enkazdan çıkarılan eşyaları paylaştı "Allah yaşatmasın bu son paylaşımım" Depremde hayatını kaybetmişti son sözleri yürekleri yakmıştı
G.Saray'dan Lukaku bombası!
Hazard Beşiktaş'a doğru! Transferdeki tek engel...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Christian Atsu ile ilgili acı gerçek!
Gol atmasa bileti hazırdı!
KARDEŞLERİM YENİ BÖLÜM YAYINLANACAK MI?
BARAJ DOLULUK ORANLARI İSTANBUL 2023
İstanbul sabah, öğlen, ikindi, akşam, yatsı namaz vakitleri 2023
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Christian Atsu depremde hayatını kaybetti! Christian Atsu depremde hayatını kaybetti! 08:38
Dikkat çeken yorum! "İz bırakarak ayrılıyorlar" Dikkat çeken yorum! "İz bırakarak ayrılıyorlar" 08:35
Usta kalemden flaş sözler! "Futbol çok güçlü bir ilaçtır" Usta kalemden flaş sözler! "Futbol çok güçlü bir ilaçtır" 07:55
Tebessüm! Tebessüm! 06:20
Napoli şampiyonluğa koşuyor! Napoli şampiyonluğa koşuyor! 00:42
Napoli şampiyonluğa koşuyor! Napoli şampiyonluğa koşuyor! 00:42
Daha Eski
Antalya maçı 26 Şubat’ta Antalya maçı 26 Şubat’ta 00:39
Paşa'ya takviye Paşa'ya takviye 00:14
Burak Yılmaz Sittard'a yetmedi! Burak Yılmaz Sittard'a yetmedi! 00:03
Burak Yılmaz Sittard'a yetmedi! Burak Yılmaz Sittard'a yetmedi! 00:02
🔴A SPOR CANLI YAYIN | Sabah Sporu 🔴A SPOR CANLI YAYIN | Sabah Sporu 23:45
Josef'ten F.Bahçe itirafı! "Özür diliyorum" Josef'ten F.Bahçe itirafı! "Özür diliyorum" 23:36