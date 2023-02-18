Depremde hayatını kaybeden Atsu'nun hikayesi yürekleri dağladı! Son golü...

Ganalı orta saha oyuncusu Christian Atsu, 6 Eylül 2022'de Suudi Pro Ligi ekiplerinden Al Raed'den Hatayspor'a bedelsiz transfer olmuştu.
Ganalı orta saha oyuncusu Christian Atsu, 6 Eylül 2022'de Suudi Pro Ligi ekiplerinden Al Raed'den Hatayspor'a bedelsiz transfer olmuştu.
Yıldız oyuncu Süper Lig'de 3, Ziraat Türkiye Kupası'nda 1 maçta forma giydi. 31 yaşındaki oyuncu, Süper Lig'deki ilk golünü ligin 22. haftasında 5 Şubat Pazar günü Hatay'da Kasımpaşa karşısında atmıştı. Takımının son dakikada galibiyet golünü atan Atsu ligde de ilk golünü kaydetmişti. Bu gol ayrıca Süper Lig'in son golü oldu. Yaşanan depremin ardından ülkedeki bütün spor organizasyonları durdu.
Atsu'nun galibiyet golünden saatler sonra ilki 7,7 ikincisi 7,6 büyüklüğündeki deprem; Kahramanmaraş, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Adıyaman, Osmaniye, Hatay, Kilis ve Malatya'da büyük yıkıma yol açtı.
TAKIMDAN AYRILMAK ÜZEREYDİ
Atakaş Hatayspor idari menajeri Fatih İlek, Christian Atsu'nun depremden önceki planı hakkında bilgi verdi. İlek, "Christian Atsu, depremden önce Gaziantep FK ile yaptığımız maçtan önce, hocaya daha çok süre almak istediğini söyledi. 'Takım bulursam ayrılabilir miyim?' dedi. Volkan hoca da bu isteğini kabul etmişti. O maçta süre almadı; ama Kasımpaşa maçından sonra bileti vardı. Yurt dışına ailesinin yanına gidecekti. Kasımpaşa maçında hoca görev verdi ve Atsu çok iyi oynadı. Son saniye golünü de attı." dedi.
Deprem sabahı Volkan Demirel gözyaşları içinde Hatay için acil yardım çağrısında bulundu. Ancak Christian Atsu'nun 2 hafta sonra cansız bedenine ulaşıldı.
Atsu'nun menajeri Türkiye temsilcisi menajer Murat Uzunmehmet 31 yaşındaki futbolcunun hayatını kaybettiğini söyledi. Uzunmehmet, "Atsu'nun cansız bedenine enkaz altında ulaşıldı. Şu anda hala daha eşyaları çıkarılıyor. Telefonu da bulundu" dedi.
Christian Atsu, Gana Milli Takımı'nın yanı sıra Newcastle United, Chelsea, Malaga, Bournemouth, Everton, Vitesse, Porto ve Rio Ave gibi takımların formasını giymişti.