Erdoğan memnun

Atakaş Hatay Teknik Direktörü Ömer Erdoğan, "Bu zemin şartlarında oyuncular yapabileceklerinin en iyisini yaptılar. Golde adam paylaşımında geç kaldık. Sonra biraz daha cesaretli oynadık. Güzel bir golle beraberliği yakaladık. Bu şartlarda 1 puan iyi" dedi.
Atakaş Hatay Teknik Direktörü Ömer Erdoğan, "Bu zemin şartlarında oyuncular yapabileceklerinin en iyisini yaptılar. Golde adam paylaşımında geç kaldık. Sonra biraz daha cesaretli oynadık. Güzel bir golle beraberliği yakaladık. Bu şartlarda 1 puan iyi" dedi.