Haberler Hatayspor Son dakika: Emre Çolak Hatayspor'da!

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Son dakika spor haberi... Fatih Karagümrük'te kadro dışı kalmasının ardından gönderilen tecrübeli futbolcu 'ın yeni takımı belli oldu. Buna göre Emre Çolak, ile anlaştı ve 2 yıllık sözleşmeye imza attı.

Hatayspor Haberleri Giriş Tarihi: 29 Mayıs 2021 Cumartesi 13:49 Güncelleme Tarihi: 29 Mayıs 2021 Cumartesi 14:30
Son dakika: Emre Çolak Hatayspor'da!

Son olarak Fatih Karagümrük'te forma giyen ve İstanbul ekibinden ayrılmasının ardından bir kulüple anlaşmayan 'ın yeni takımı belli oldu.

Aktarılan bilgilere göre tecrübeli futbolcu, ile anlaştı ve 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Emre Çolak, bu sezon toplamda 9 maça çıktı ve 1 asist üretti.

İŞTE HATAYSPOR'UN YAPTIĞI AÇIKLAMA
"Kulübümüz tecrübeli orta saha oyuncusu Emre Çolak ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. İmza törenine Onursal Başkanımız Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş katıldı. Emre Çolak'a ve Atakaş Hatayspor'umuza hayırlı olsun."

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