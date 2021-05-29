Son dakika: Emre Çolak Hatayspor'da!

Son olarak Fatih Karagümrük'te forma giyen ve İstanbul ekibinden ayrılmasının ardından bir kulüple anlaşmayan Emre Çolak'ın yeni takımı belli oldu.

Aktarılan bilgilere göre tecrübeli futbolcu, Hatayspor ile anlaştı ve 2 yıllık sözleşme imzaladı.



Emre Çolak, bu sezon toplamda 9 maça çıktı ve 1 asist üretti.



İŞTE HATAYSPOR'UN YAPTIĞI AÇIKLAMA

"Kulübümüz tecrübeli orta saha oyuncusu Emre Çolak ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. İmza törenine Onursal Başkanımız Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş katıldı. Emre Çolak'a ve Atakaş Hatayspor'umuza hayırlı olsun."



