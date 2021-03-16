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’da açılış ’yle

, yeni stadında çıkacağı ilk maç için gün sayıyor.

Hatayspor Haberleri Giriş Tarihi: 15 Mart 2021 Pazartesi 22:46 Güncelleme Tarihi: 16 Mart 2021 Salı 06:50
Hatayspor’da açılış F.Bahçe’yle
, yeni stadında çıkacağı ilk maç için gün sayıyor. Başkan , "Açılış maçımızı ile yapmayı planlıyoruz. 27-28 Mart gibi görünüyor." dedi. Kulübün Onursal Başkanı ve Büyükşehir Belediye Başkanı da bazı ufak eksikliklerin giderilmesi halinde ilk resmi maçı 32. haftada 'la yapabileceklerini bildirdi.
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