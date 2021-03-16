Hatayspor’da açılış F.Bahçe’yle

Hatayspor, yeni stadında çıkacağı ilk maç için gün sayıyor.
Hatayspor HaberleriGiriş Tarihi: 15 Mart 2021 Pazartesi 22:46Güncelleme Tarihi: 16 Mart 2021 Salı 06:50
Hatayspor, yeni stadında çıkacağı ilk maç için gün sayıyor. Başkan Nihat Tazearslan, "Açılış maçımızı Fenerbahçe ile yapmayı planlıyoruz. 27-28 Mart gibi görünüyor." dedi. Kulübün Onursal Başkanı ve Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş da bazı ufak eksikliklerin giderilmesi halinde ilk resmi maçı 32. haftada Galatasaray'la yapabileceklerini bildirdi.