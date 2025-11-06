Milli haltercilere tebrik mesajı

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Arnavutluk'un Durres kentinde düzenlenen Avrupa Gençler ve 23 Yaş Altı Halter Şampiyonası'nda 19 altın, 17 gümüş ve 13 bronz olmak üzere toplam 49 madalya kazanan milli haltercileri tebrik etti. Bakan, sporcuların performansıyla gurur duyduğunu belirterek, başarıda emeği geçen aileler, antrenörler, yöneticiler ve kulüplere teşekkür etti; devam eden başarılar diledi.
