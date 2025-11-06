CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Milli haltercilere tebrik mesajı

Milli haltercilere tebrik mesajı

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Arnavutluk'un Durres kentinde düzenlenen Avrupa Gençler ve 23 Yaş Altı Halter Şampiyonası'nda 19 altın, 17 gümüş ve 13 bronz olmak üzere toplam 49 madalya kazanan milli haltercileri tebrik etti. Bakan, sporcuların performansıyla gurur duyduğunu belirterek, başarıda emeği geçen aileler, antrenörler, yöneticiler ve kulüplere teşekkür etti; devam eden başarılar diledi.

Halter Haberleri Giriş Tarihi: 06 Kasım 2025 Perşembe 06:50
Milli haltercilere tebrik mesajı

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Arnavutluk'un Durres kentinde düzenlenen Avrupa Gençler ve 23 Yaş Altı Halter Şampiyonası'nda 19 altın, 17 gümüş ve 13 bronz olmak üzere toplam 49 madalya kazanan milli haltercileri tebrik etti. Bakan, sporcuların performansıyla gurur duyduğunu belirterek, başarıda emeği geçen aileler, antrenörler, yöneticiler ve kulüplere teşekkür etti; devam eden başarılar diledi.

