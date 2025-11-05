Milli haltercilerimizden Arnavutluk’ta 49 madalyalı zafer

Sporcularımızın rekorlara da imza attığı organizasyonda Genç Erkeklerde 5 altın, 6 gümüş, 4 bronz, U23 Erkeklerde 4 altın, 2 gümüş, 5 bronz, Genç Kadınlarda 6 altın, 5 gümüş, 1 bronz, U23 Kadınlarda ise 4 altın, 4 gümüş, 3 bronz madalya elde edildi.

Bu sonuçların ardından Genç Erkekler ve U23 Erkekler kategorilerinde takım halinde Avrupa Şampiyonluğu, Genç Kadınlar ve U23 Kadınlar kategorilerinde ise Avrupa İkinciliği kupası kazanıldı.

Şampiyonada ayrıca Milli sporcumuz Yusuf Fehmi Genç, U23 kategorisinde organizasyonun en iyi sporcusu seçilerek özel bir ödülün sahibi oldu.

Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Talat Ünlü, Arnavutluk'ta elde edilen başarının Türk halteri adına büyük bir gurur kaynağı olduğunu belirterek şunları söyledi:

"Arnavutluk'ta önemli bir başarıya imza attık. Büyük bir emek sonrasında böylesine güzel bir tablo ile karşı karşıyayız. 49 madalya kazanmak bizi gururlandırdı ve geleceğe ümitle bakmamızı sağladı. Emeği geçen tüm sporcularımıza, antrenörlerimize, Sayın Bakanımız Dr. Osman Aşkın Bak'a, Bakan Yardımcımız Hamza Yerlikaya'ya ve Genel Müdürümüz Veli Ozan Çakır'a teşekkür ediyoruz"

BAKAN BAK'TAN MİLLİ HALTERCİLER İÇİN TEBRİK MESAJI

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Arnavutluk'ta düzenlenen Avrupa Gençler ve 23 Yaş Altı Avrupa Halter Şampiyonası'nı 19'u altın, 17'si gümüş ve 13'ü bronz olmak üzere toplam 49 madalyayla tamamlayan milli halterciler için tebrik mesajı yayımladı.

Bakan Dr. Osman Aşkın Bak, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi;

"Arnavutluk'un Durres kentinde sona eren Avrupa Gençler ve 23 Yaş Altı Halter Şampiyonası'nda mücadele eden milli sporcularımız gösterdikleri performanslarla bizleri gururlandırdı. Şampiyonayı 19'u altın, 17'si gümüş ve 13'ü bronz olmak üzere toplam 49 madalyayla tamamlayan milli haltercilerimizi yürekten kutluyorum. Sporcularımızın bu değerli başarılarında emeği olan başta aileleri olmak üzere, antrenörlerimize, yöneticilerimize, kulüplerimize ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Milli sporcularımızın başarılarının devamını diliyorum"