Naim Süleymanoğlu'nun 1996 Atlanta Olimpiyatları'nda kazandığı madalya unutulmadı
Türkiye Halter Federasyonu; olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonu milli halterci Naim Süleymanoğlu'nun 24 yıl önce 22 Temmuz'da 1996 Atlanta Olimpiyatları'nda erkekler 64 kiloda altın madalya kazanmasını unutmadı. Yapılan açıklamada, "Cep Herkülü" lakaplı Naim Süleymanoğlu'nun 1983-1986 yıllarında gençlerde 13, büyüklerde 50 olmak üzere toplamda 63 rekor kırdığı, yine bu dönemde dünya ve Avrupa şampiyonalarında 52, 56 ve 60 kilolarda şampiyonluklara ulaştığı hatırlatıldı.
Federasyondan yapılan açıklamada, "Cep Herkülü" lakaplı Naim Süleymanoğlu'nun 1983-1986 yıllarında gençlerde 13, büyüklerde 50 olmak üzere toplamda 63 rekor kırdığı, yine bu dönemde dünya ve Avrupa şampiyonalarında 52, 56 ve 60 kilolarda şampiyonluklara ulaştığı hatırlatıldı.
1984, 1985 ve 1986'da dünyada "Yılın haltercisi" seçilen Naim Süleymanoğlu'nun 1986 yılında dönemin başbakanı Turgut Özal ve ilgili birimlerin başarılı operasyonuyla Türkiye'ye getirildiği kaydedildi.
"Cep Herkülü"nün, 1988 Seul, 1992 Barselona ve 22 Temmuz 1996'da Atlanta Olimpiyatları'nda altın madalya kazanarak, halterin olimpiyatlarda güreşten sonra altın madalya getiren branş olarak anılmasını sağladığı belirtildi.
1992 yılında Uluslararası Halter Basın Komisyonu tarafından "Dünyanın En İyi Sporcusu" seçilen Naim Süleymanoğlu, 18 Kasım 2017'de vefat etti.
- 22.07.2020
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Naim Süleymanoğlu'nun 1996 Atlanta Olimpiyatları'nda kazandığı madalya unutulmadı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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