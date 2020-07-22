Naim Süleymanoğlu'nun 1996 Atlanta Olimpiyatları'nda kazandığı madalya unutulmadı - Son dakika Halter haberleri - Fotomaç
22 Temmuz 2020, Çarşamba
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'nun 'nda kazandığı madalya unutulmadı

Naim Süleymanoğlu'nun 1996 Atlanta Olimpiyatları'nda kazandığı madalya unutulmadı

Türkiye Halter Federasyonu; olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonu milli halterci 'nun 24 yıl önce 'da 'nda erkekler 64 kiloda kazanmasını unutmadı. Yapılan açıklamada, "" lakaplı Naim Süleymanoğlu'nun 1983-1986 yıllarında gençlerde 13, büyüklerde 50 olmak üzere toplamda 63 rekor kırdığı, yine bu dönemde dünya ve Avrupa şampiyonalarında 52, 56 ve 60 kilolarda şampiyonluklara ulaştığı hatırlatıldı.

Federasyondan yapılan açıklamada, "" lakaplı 'nun 1983-1986 yıllarında gençlerde 13, büyüklerde 50 olmak üzere toplamda 63 rekor kırdığı, yine bu dönemde dünya ve Avrupa şampiyonalarında 52, 56 ve 60 kilolarda şampiyonluklara ulaştığı hatırlatıldı.

1984, 1985 ve 1986'da dünyada "Yılın haltercisi" seçilen Naim Süleymanoğlu'nun 1986 yılında dönemin başbakanı ve ilgili birimlerin başarılı operasyonuyla Türkiye'ye getirildiği kaydedildi.

"Cep Herkülü"nün, 1988 Seul, 1992 Barselona ve 1996'da Atlanta Olimpiyatları'nda kazanarak, halterin olimpiyatlarda güreşten sonra altın madalya getiren branş olarak anılmasını sağladığı belirtildi.

1992 yılında Uluslararası Halter Basın Komisyonu tarafından "Dünyanın En İyi Sporcusu" seçilen Naim Süleymanoğlu, 18 Kasım 2017'de vefat etti.

  1. 22.07.2020
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