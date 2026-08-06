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Haberler Haberler ALES/3 başvuruları ne zaman başlayacak? 2026 ÖSYM takvimi

ALES/3 başvuruları ne zaman başlayacak? 2026 ÖSYM takvimi

2026 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES/3) için geri sayım başladı. Yılın son ALES oturumuna katılarak yüksek lisans yapmak veya akademik kadrolara atanmak isteyen adaylar başvuru ve sınav takvimini merak ediyor. Peki, 2026 ALES/3 başvuruları ne zaman başlayacak? Sınav hangi tarihte yapılacak? İşte ÖSYM ALES/3 başvuru, sınav ve sonuç açıklama tarihleri...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 06 Ağustos 2026 08:21
ALES/3 başvuruları ne zaman başlayacak? 2026 ÖSYM takvimi

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'nın (ALES) 2026 yılındaki 3. ve son oturumu için bekleyiş sürüyor. Yüksek lisans, doktora eğitimi almak ya da üniversitelerde öğretim görevlisi, araştırma görevlisi gibi akademik kadrolara atanmak isteyen binlerce aday, başvuru tarihlerine odaklandı. Peki, 2026 ALES/3 başvuruları ne zaman başlayacak, başvuru işlemleri nasıl yapılacak ve sınav ne zaman düzenlenecek? İşte ÖSYM resmi takvimine göre ALES/3 sürecinin tüm detayları...

2026 ALES/3 BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

ÖSYM'nin yayımladığı 2026 yılı sınav takvimine göre yılın son ALES sınavı olan ALES/3 için başvuru maratonu 7 Ekim 2026 tarihinde başlayacak. Adaylar başvuru işlemlerini 15 Ekim 2026 tarihi saat 23.59'a kadar gerçekleştirebilecek. Normal başvuru tarihlerinde işlemlerini tamamlayamayan adaylar için ise 21 Ekim 2026 tarihinde geç başvuru günü uygulanacak.

2026 ALES/3 SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

Yılın son ALES oturumu olan 2026-ALES/3, 29 Kasım 2026 Pazar günü Türkiye genelindeki tüm sınav merkezlerinde eş zamanlı olarak gerçekleştirilecek. Sınav saat 10.15'te başlayacak. Sınav süresi 2,5 saat (150 dakika) olacaktır. Soru sayısı ise 50 sayısal 50 sözel olmak üzere toplamda 100 sorudur.

ALES/3 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sınav sonuçları ise 17 Aralık 2026 tarihinde ÖSYM'nin resmi sonuç açıklama platformu üzerinden ilan edilecek ve açıklandığı tarihten itibaren 5 yıl süreyle geçerli olacak.

ALES/3 BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Adaylar başvurularını, başvuru tarihleri geldiğinde ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (ais.osym.gov.tr) web sitesinden veya ÖSYM AİS mobil uygulaması üzerinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleriyle online olarak yapabilecekler. Başvurunun tamamlanması için ÖSYM'nin belirlediği sınav ücretinin anlaşmalı bankalar veya ÖSYM Ödemeler Sistemi üzerinden yatırılması gerekecektir.

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