TV8 ekranlarında Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu'nun jüri koltuğunda oturduğu MasterChef Türkiye 2026 sezonunda ana kadro heyecanı hız kesmeden devam ediyor. 2 Ağustos 2026 Pazar akşamı yayınlanan yeni bölümde şefler, yarışmacı adaylarından ana kadroya adım atabilmeleri için son derece teknik ve zorlu tabaklar hazırlamalarını istedi. İki etaplı oyunun sonunda en başarılı tabağa imza atan isim, ana kadroya giren 15. yarışmacı olarak beyaz önlüğün sahibi oldu. Yarışmayı yakından takip eden izleyiciler ve mutfak sevdalıları arama motorlarında "MasterChef dün akşam kim kazandı?", "MasterChef 15. önlüğü kim aldı?", "2 Ağustos MasterChef ana kadroya kim girdi?" ve "MasterChef 2026 güncel ana kadro listesi" başlıklarını yoğun bir şekilde araştırmaya başladı. İşte 2 Ağustos 2026 MasterChef Türkiye son bölümde yaşananlar ve ana kadroya giren 15. isim...

MASTERCHEF 2 AĞUSTOS DÜN AKŞAM ÖNLÜĞÜ KİM ALDI, KİM KAZANDI?

MasterChef Türkiye 2026 seçmelerinin 3. grup mücadelelerinde kıyasıya bir rekabet yaşandı. İlk etapta şeflerin belirlediği konsept yemeği en iyi şekilde hazırlayan yarışmacılar yaratıcılık oyununa kalmayı başardı. İkinci etapta ise zamana ve rakiplerine karşı yarışan adaylar arasından gecenin en lezzetli ve teknik tabağını sunan Gül 15. beyaz önlüğün sahibi oldu.

MASTERCHEF TÜRKİYE 2026 ANA KADRO GÜNCEL YARIŞMACI LİSTESİ

1. Yarışmacı: Batuhan Nazikoğlu

Batuhan Nazikoğlu 2. Yarışmacı: Nilay Özgen

Nilay Özgen 3. Yarışmacı: Hasan Alp Karabacak

Hasan Alp Karabacak 4. Yarışmacı: Şiringül Kaya

Şiringül Kaya 5. Yarışmacı: Enes Vardar

Enes Vardar 6. Yarışmacı: Eyüp Can Güneş

Eyüp Can Güneş 7. Yarışmacı: Demirhan Ali

Demirhan Ali 8. Yarışmacı: Nurten Tamer Ocak

Nurten Tamer Ocak 9. Yarışmacı: Şadi Altınay

Şadi Altınay 10. Yarışmacı: Burçin Oğuz

Burçin Oğuz 11. Yarışmacı: Tolga Çakuş

Tolga Çakuş 12. Yarışmacı: Muhammed

Muhammed 13. Yarışmacı: Ayşe

Ayşe 14. Yarışmacı: Kübra Satılmış