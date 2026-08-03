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Hradec Kralove hangi ülkenin takımı?

UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda Beşiktaş'ın rakibi olan Hradec Kralove'nin hangi ülkenin takımı olduğu merak konusu oldu. Siyah-beyazlıların turu geçmesi durumunda play-off turunda karşılaşacağı muhtemel rakip ve maç tarihleri haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 03 Ağustos 2026 14:26 Güncelleme Tarihi: 03 Ağustos 2026 14:28
Hradec Kralove hangi ülkenin takımı?

UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda temsilcimiz Beşiktaş ile eşleşen FC Hradec Králové, Çekya (Çek Cumhuriyeti) futbol kulübüdür. 1905 yılında kurulan ve Çekya'nın köklü ekipleri arasında yer alan siyah-beyazlı kulüp, maçlarını ülkenin en üst düzey futbol ligi olan Chance Liga (1. Liga) bünyesinde oynamaktadır. Karşılaşmalarına Hradec Králové kentinde bulunan 9.300 seyirci kapasiteli Malšovická Aréna ev sahipliği yapmaktadır. Arama motorlarında "Hradec Kralove hangi ülkenin takımı?", "Beşiktaş play-off rakibi kim oldu?", "Dinamo Zagreb - Kauno Zalgiris maçı ne zaman?" ve "UEFA Avrupa Ligi play-off maçları ne zaman?" soruları futbolseverler tarafından en çok araştırılan konular arasında yer alıyor.

HRADEC KRALOVE HANGİ ÜLKENİN TAKIMI?

Çekya'nın doğu Bohemya bölgesinde, Elbe ve Orlice nehirlerinin birleştiği noktada yer alan Hradec Králové, statü sahibi bir şehirdir. Kendi adını taşıyan Hradec Králové Bölgesi'nin başkenti olan kent, yaklaşık 94.000 nüfusa sahiptir. Hradec Králové, komşusu Pardubice ile birlikte toplam 340.000 nüfuslu büyük bir metropol alanı oluşturmaktadır.

BEŞİKTAŞ HRADEC KRALOVE'Yİ ELEMESİ HALİNDE KİMİNLE EŞLEŞECEK?

Beşiktaş, Hradec Kralove'yi elemesi halinde Avrupa Ligi play-off turunda Dinamo Zagreb-Kauno Zalgiris eşleşmesinin kaybedeni ile karşılaşacak. Siyah-beyazlılar ilk maçı evinde oynayacak.

İLK MAÇ NE ZAMAN OYNANACAK?

Play-off turunda ilk maçlar 20 Ağustos'ta, rövanş karşılaşmaları ise 27 Ağustos'ta oynanacak. Play-off turundaki eşleşmelerin galipleri Avrupa Ligi'nde lig etabına katılma hakkı kazanacak, kaybedenler ise yoluna Konferans Ligi lig etabından devam edecek.

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