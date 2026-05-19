Kamuda istihdam edilmek isteyen binlerce adayın heyecanla beklediği ilan Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan (GSB) geldi. "2026 GSB 2610 personel alımı başvuruları ne zaman başlıyor, şartlar neler?" soruları ilan kılavuzunun yayımlanmasıyla birlikte yanıt buldu. Bakanlık bünyesinde koruma ve güvenlik görevlisi, destek personeli ve büro personeli gibi farklı kadrolarda yapılacak istihdam için takvim netleşti. İşte e-Devlet kariyer kapısı başvuru ekranı ve tüm detaylar...

GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI, 2 BİN 610 PERSONEL ALACAK

Bakan Bak, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Gençlik Haftası'nı müjdelerle selamladıklarını belirterek, "Gençlik ve Spor Bakanlığımızın ülke genelindeki teşkilatlarında görevlendirilmek üzere 2 bin 610 sözleşmeli personel alımı sürecimiz başlamıştır. Gençlik ve spor çalışmalarımıza katkı sunmak isteyen adaylarımızı başvuru sürecine bekliyoruz. Bakanlığımızın farklı kadro ve görev alanlarına yönelik personel alımı çalışmalarımız da devam etmektedir. Yeni duyurularımızı çok yakında kamuoyuyla paylaşacağız. Hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI (GSB) 2610 PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI BAŞLADI MI, NE ZAMAN?

Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere uzun süredir beklenen 2610 sözleşmeli personel alımı ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı. Taşra teşkilatı yurt müdürlükleri, gençlik merkezleri ve spor il/ilçe müdürlüklerinde görevlendirilecek personeller için başvuru süreci dijital ortamda başlıyor.

GSB PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NEREDEN YAPILIR?

Adaylar başvurularını 18 Mayıs 2026 - 28 Mayıs 2026 tarihleri arasında e-Devlet şifreleri ile Giriş yaparak Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresi üzerinden elektronik ortamda gerçekleştirebilecekler. Şahsen veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecek.

GSB 2610 PERSONEL ALIMI KADRO VE KONTENJAN DAĞILIMI

Bakanlık tarafından yayımlanan kılavuza göre 2610 personelin unvanlarına göre dağılımı şu şekildedir:

Koruma ve Güvenlik Görevlisi: 1.150 Kişi (Kadın / Erkek)

1.150 Kişi (Kadın / Erkek) Destek Personeli (Temizlik Görevlisi): 850 Kişi

850 Kişi Büro Personeli: 400 Kişi

400 Kişi Psikolog: 110 Kişi

110 Kişi Teknisyen ve Tekniker: 100 Kişi

GSB PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

Gençlik ve Spor Bakanlığı taşra teşkilatı birimlerinde istihdam edilecek personel alımında şunlar esas alınacak:

"Yazılı veya sözlü sınav yapılmaksızın 2024 yılı KPSS B grubu puanı esas alınarak 150 lisans mezunu koruma ve güvenlik görevlisi, 1000 ön lisans mezunu koruma ve güvenlik görevlisi, ortaöğretim (lise ve dengi) okullardan mezun 783 destek personeli (temizlik), 114 elektrik tesisatçısı, 121 sıhhi tesisatçı, 204 iklimlendirme personeli, 180 havuz suyu operatörü, 58 marangoz olmak üzere toplam 2 bin 610 sözleşmeli personel alımı yapılacak."

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın ilanına başvuru yapacak adayların öncelikle 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48'inci maddesinde yer alan genel şartları taşıması gerekmektedir.

Genel Başvuru Şartları:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

Türk Ceza Kanunu'nun 53'üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına çarptırılmamış olmak.

Erkek adaylar için askerlikle ilişiği bulunmamak (yapmış olmak, tecilli olmak veya muaf olmak).

Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

Özel Başvuru Şartları (KPSS ve Yaş Sınırı):

2024 yılı KPSS sınavına girmiş olmak ve lisans mezunları için KPSSP3, ön lisans mezunları için KPSSP93, ortaöğretim (lise) mezunları için KPSSP94 puan türünden en az 60 puan almış olmak.

Başvuru tarihinin son günü itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak (18 Mayıs 1991 ve sonrası doğanlar başvurabilir).

Herhangi bir kamu kurumunda sözleşmeli (4/B) statüde çalışırken sözleşmesi feshedilenlerin, fesihten itibaren 1 tam yıl bekleme süresini doldurmuş olması gerekmektedir.

Unvanlara Göre Aranan Özel Koşullar:

Koruma ve Güvenlik Görevlisi İçin: En az ön lisans mezunu olmak, geçerlilik süresi dolmamış silahlı/silahsız özel güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olmak ve vardiyalı çalışmaya engel durumu bulunmamak.

Büro Personeli İçin: Üniversitelerin ilgili lisans programlarından (İktisat, İşletme, Maliye, Kamu Yönetimi vb.) mezun olmak.

Destek Personeli İçin: En az ortaöğretim (lise) mezunu olmak.