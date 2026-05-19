19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları ve düzenlenen dev spor organizasyonları nedeniyle megakentte bugün birçok nokta araç trafiğine kapatıldı. "19 Mayıs 2026 İstanbul'da hangi yollar trafiğe kapalı, alternatif güzergahlar neler?" sorusu sabahın ilk saatlerinden itibaren sürücülerin en çok araştırdığı konu oldu. İstanbul Valiliği tarafından yayımlanan listede Fatih, Beyoğlu ve Beşiktaş ilçelerinde kapanan yollar ile tören takvimi tek tek ilan edildi. İşte güncel yol durumu...

19 MAYIS 2026 İSTANBUL TRAFİĞE KAPALI YOLLAR TAM LİSTESİ

İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince, bugün yapılacak etkinlik kapsamında Fatih ve Beyoğlu'nda kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar belirlendi.

Bu kapsamda saat 13.00'ten etkinlik bitimine kadar Beyoğlu'nda, Meclisi Mebusan Caddesi, Kemeraltı Caddesi, Necatibey Caddesi, Tershane Caddesi Perşembe Pazarı ışıklar ile Karaköy Meydan arası, İnönü Caddesi ile Şehitler Tepesi arası tam veya kısmi olarak kapatılacak.

Bu yollara alternatif olarak Tarlabaşı Bulvarı, Refik Saydam Caddesi, Asker Ocağı Caddesi, İnönü Caddesi, Evliya Çelebi Caddesi, Dolmabahçe Caddesi, Kadırgalar Caddesi, Bankalar Caddesi ve Boğazkesen Caddesi kullanılabilecek.

Fatih'te ise Alemdar Caddesi, Sahil Kennedy Caddesi (Sirkeci Meydan-Çatladıkapı ışıklar arası), Reşadiye Caddesi ve Galata Köprüsü tam veya kısmi olarak trafiğe kapatılacak.

Sürücüler, alternatif olarak Atatürk Bulvarı ve Atatürk Köprüsü'nü kullanabilecek.