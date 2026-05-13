CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Haberler AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? | AÖF 2026 final sonuçları

AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? | AÖF 2026 final sonuçları

Anadolu Üniversitesi tarafından düzenlenen 2026 AÖF bahar dönemi final sınavlarının tamamlanmasıyla birlikte sonuç heyecanı başladı. 9-10 Mayıs tarihlerinde ter döken öğrenciler, sınav kağıtlarının değerlendirilme sürecine odaklanmış durumda. Açıköğretim Fakültesi öğrencileri, sınav sonuçlarının ilan edileceği tarihe ilişkin araştırmalarını hızlandırdı. Peki, AÖF sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, nasıl sorgulanır? İşte 2026 sınav takviminde öne çıkan kritik tarihler!

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 13 Mayıs 2026 23:41
AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? | AÖF 2026 final sonuçları

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri'nde eğitim alan öğrenciler için kritik bir eşik daha geçildi. Bahar dönemi dönem sonu sınavları 9-10 Mayıs 2026 tarihlerinde Türkiye genelindeki sınav merkezlerinde yüz yüze gerçekleştirildi. Sınavın hemen ardından soruların ve cevap anahtarlarının yayımlanmasıyla puan hesaplaması yapan adaylar, şimdi ise kesin sonuçların ilan edileceği günü bekliyor. Anadolu Üniversitesi'nden henüz resmi bir gün paylaşılmasa da, akademik takvimdeki yoğunluk ve değerlendirme süreçleri sonuçların ilan edileceği haftaya dair ipuçları veriyor. İşte AÖF final sınavları sonuç takvimi ve merak edilenler!

AÖF sınav sonuç tarihi 2026

AÖF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Anadolu Üniversitesi sınav sonuçlarını genellikle sınav tarihlerini takip eden 15 gün içerisinde ilan etmektedir. 9-10 Mayıs tarihlerinde yapılan sınavlar baz alındığında; 2026 AÖF bahar dönemi final sonuçlarının 20 - 25 Mayıs tarihleri arasında açıklanması beklenmektedir. Final sonuçlarının ilan edilmesinin ardından mezuniyet durumuna gelemeyen öğrenciler için Yaz Okulu süreci başlayacak ve yaz okulu sınavları 22 Ağustos 2026 tarihinde gerçekleştirilecektir.

AÖF sınav sonuç takvimi 2026

AÖF SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

Adaylar, sonuçlar ilan edildiği andan itibaren herhangi bir belge beklemeksizin dijital kanallar üzerinden puanlarını öğrenebilecekler. Öğrenciler, aosogrenci.anadolu.edu.tr adresinden veya e-Devlet şifreleri ile AÖF Öğrenci Otomasyonu üzerinden sisteme giriş yaparak sonuçlarına ulaşabilirler.Ayrıca "Anadolu Mobil" uygulaması üzerinden bildirimleri açan öğrenciler, sonuçlar açıklandığı anda telefonlarına gelen uyarıyla puanlarını kontrol edebilecekler. Sınav sonuçları öğrencilerin adreslerine posta yoluyla gönderilmemektedir.

AÖF 2026 final sonuçları

AÖF YAZ OKULU NE ZAMAN?

Anadolu Üniversitesi tarafından yayımlanan 2025-2026 akademik takvimine göre yaz okulu kayıtları için ders seçme işlemleri 29 Haziran 2026 Pazartesi günü başlayacak ve 3 Temmuz 2026 Cuma günü saat 17.00'de sona erecek. Toplam 8 hafta sürmesi planlanan yaz okulu eğitimleri 29 Haziran'da başlayıp 22 Ağustos 2026 tarihinde yapılacak olan tek sınavla tamamlanacaktır. Yaz okulu sınavı için sınav merkezi tercihlerinin en geç 3 Temmuz 2026 tarihine kadar yapılması gerekmektedir. Süreç sonunda başarılı olan öğrenciler mezuniyet hakkı kazanırken, başarısız olanlar için bütünleme sınavı bulunmadığından yaz okulu eğitim yılının son fırsatı niteliğindedir.

AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

AÖF FİNAL SONUÇLARI İTİRAZ SÜRECİ

Sınav sonuçlarının ilan edilmesinin ardından puanlarında hata olduğunu düşünen öğrenciler için belirli bir itiraz süreci işletilmektedir. Anadolu Üniversitesi yönetmeliğine göre sınav sonuçlarına itirazlar, sonuçların ilan edildiği tarihten itibaren sadece 2 (iki) iş günü içerisinde yapılabilmektedir. İtiraz işlemleri fiziksel bir dilekçe yerine aosogrenci.anadolu.edu.tr adresi üzerinden, "Sınav İşlemleri" menüsü kullanılarak dijital ortamda gerçekleştirilmektedir. Belirlenen bu iki günlük yasal sürenin dolmasından sonra yapılan hiçbir itiraz başvurusu kurum tarafından dikkate alınmamakta ve itiraz sonuçları yine aynı öğrenci otomasyon sistemi üzerinden adaylara duyurulmaktadır.

ASpor CANLI YAYIN

Son finalist Trabzonspor!
Tekke: Kupayla taçlandırmamız lazım!
DİĞER
Süper Lig’in en pahalı 15 genç futbolcusu açıklandı! Zirvenin sahibi belli oldu...
Başkan Erdoğan Kazakistan yolunda: Türk Devletleri Teşkilatı toplanıyor
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Icardi'ye Ada'dan teklifler var!
Galatasaray'a Kongolu dinamo!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Nwakaeme: Kendi adımıza önemli bir galibiyet Nwakaeme: Kendi adımıza önemli bir galibiyet 00:22
Samed: Hedefimiz kupayı kazanmaktı… Samed: Hedefimiz kupayı kazanmaktı… 23:26
Augusto: Beraber kupa kazanmak... Augusto: Beraber kupa kazanmak... 23:22
Metin Diyadin: Gayet iyi oynadık Metin Diyadin: Gayet iyi oynadık 23:08
Tekke: Kupayla taçlandırmamız lazım! Tekke: Kupayla taçlandırmamız lazım! 23:03
Konyaspor-Trabzonspor maçı ne zaman? Konyaspor-Trabzonspor maçı ne zaman? 23:02
Daha Eski
Fıratcan: Trabzonspor taraftarını üzdüysem… Fıratcan: Trabzonspor taraftarını üzdüysem… 22:57
Muçi'den geleceği hakkında açıklama! Muçi'den geleceği hakkında açıklama! 22:56
İşte G.Birliği - Trabzonspor maçının özeti İşte G.Birliği - Trabzonspor maçının özeti 21:59
Derbide kazanan Beşiktaş! Derbide kazanan Beşiktaş! 21:15
Metin Diyadin: Zorlu bir periyottan geçiyoruz Metin Diyadin: Zorlu bir periyottan geçiyoruz 20:26
Augusto'dan yarı final açıklaması! Augusto'dan yarı final açıklaması! 20:26