AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? | AÖF 2026 final sonuçları

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri'nde eğitim alan öğrenciler için kritik bir eşik daha geçildi. Bahar dönemi dönem sonu sınavları 9-10 Mayıs 2026 tarihlerinde Türkiye genelindeki sınav merkezlerinde yüz yüze gerçekleştirildi. Sınavın hemen ardından soruların ve cevap anahtarlarının yayımlanmasıyla puan hesaplaması yapan adaylar, şimdi ise kesin sonuçların ilan edileceği günü bekliyor. Anadolu Üniversitesi'nden henüz resmi bir gün paylaşılmasa da, akademik takvimdeki yoğunluk ve değerlendirme süreçleri sonuçların ilan edileceği haftaya dair ipuçları veriyor. İşte AÖF final sınavları sonuç takvimi ve merak edilenler!

AÖF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Anadolu Üniversitesi sınav sonuçlarını genellikle sınav tarihlerini takip eden 15 gün içerisinde ilan etmektedir. 9-10 Mayıs tarihlerinde yapılan sınavlar baz alındığında; 2026 AÖF bahar dönemi final sonuçlarının 20 - 25 Mayıs tarihleri arasında açıklanması beklenmektedir. Final sonuçlarının ilan edilmesinin ardından mezuniyet durumuna gelemeyen öğrenciler için Yaz Okulu süreci başlayacak ve yaz okulu sınavları 22 Ağustos 2026 tarihinde gerçekleştirilecektir.

AÖF SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

Adaylar, sonuçlar ilan edildiği andan itibaren herhangi bir belge beklemeksizin dijital kanallar üzerinden puanlarını öğrenebilecekler. Öğrenciler, aosogrenci.anadolu.edu.tr adresinden veya e-Devlet şifreleri ile AÖF Öğrenci Otomasyonu üzerinden sisteme giriş yaparak sonuçlarına ulaşabilirler.Ayrıca "Anadolu Mobil" uygulaması üzerinden bildirimleri açan öğrenciler, sonuçlar açıklandığı anda telefonlarına gelen uyarıyla puanlarını kontrol edebilecekler. Sınav sonuçları öğrencilerin adreslerine posta yoluyla gönderilmemektedir.

AÖF YAZ OKULU NE ZAMAN?

Anadolu Üniversitesi tarafından yayımlanan 2025-2026 akademik takvimine göre yaz okulu kayıtları için ders seçme işlemleri 29 Haziran 2026 Pazartesi günü başlayacak ve 3 Temmuz 2026 Cuma günü saat 17.00'de sona erecek. Toplam 8 hafta sürmesi planlanan yaz okulu eğitimleri 29 Haziran'da başlayıp 22 Ağustos 2026 tarihinde yapılacak olan tek sınavla tamamlanacaktır. Yaz okulu sınavı için sınav merkezi tercihlerinin en geç 3 Temmuz 2026 tarihine kadar yapılması gerekmektedir. Süreç sonunda başarılı olan öğrenciler mezuniyet hakkı kazanırken, başarısız olanlar için bütünleme sınavı bulunmadığından yaz okulu eğitim yılının son fırsatı niteliğindedir.

AÖF FİNAL SONUÇLARI İTİRAZ SÜRECİ

Sınav sonuçlarının ilan edilmesinin ardından puanlarında hata olduğunu düşünen öğrenciler için belirli bir itiraz süreci işletilmektedir. Anadolu Üniversitesi yönetmeliğine göre sınav sonuçlarına itirazlar, sonuçların ilan edildiği tarihten itibaren sadece 2 (iki) iş günü içerisinde yapılabilmektedir. İtiraz işlemleri fiziksel bir dilekçe yerine aosogrenci.anadolu.edu.tr adresi üzerinden, "Sınav İşlemleri" menüsü kullanılarak dijital ortamda gerçekleştirilmektedir. Belirlenen bu iki günlük yasal sürenin dolmasından sonra yapılan hiçbir itiraz başvurusu kurum tarafından dikkate alınmamakta ve itiraz sonuçları yine aynı öğrenci otomasyon sistemi üzerinden adaylara duyurulmaktadır.