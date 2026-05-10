SURVIVOR ELENEN İSİM 11 MAYIS: Seda mı elendi, Beyza mı?

TV8 ekranlarının en sevilen yarışma programı Survivor 2026'da nefeslerin tutulduğu bir eleme gecesi daha geride kaldı. 10 Mayıs 2026 Pazar akşamı yayınlanan son bölümde, hem haftanın son ödül oyunu oynandı hem de kadınlar potasındaki dev düello sonucunda bir yarışmacı adaya veda etti. Survivor'da kadınların büyük savaşı sona erdi. Nagihan, Seda, Beyza ve Sude arasındaki eleme düellosu nefesleri kesti. Gecenin sonunda bir isim hayallerine veda ederken, bir takım da ödül oyununda zafer sarhoşu oldu. İşte "Survivor'da kim elendi?" sorusunun cevabı, düello eşleşmeleri ve adadan giden isimle ilgili tüm detaylar...

10 MAYIS 2026 SURVİVOR KİM ELENDİ? (ADAYA VEDA EDEN İSİM)

Survivor'da bu hafta tamamı kadın yarışmacılardan oluşan zorlu bir eleme potası vardı. Hafta boyunca belirlenen eleme adayları Beyza, Seda, Nagihan ve Sude, adada kalma mücadelesi için parkura çıktı. Yapılan kıyasıya düello eşleşmeleri sonucunda rakiplerine mağlup olan ve final turunda kaybederek Survivor 2026 hayallerine veda eden isim SEDA oldu.

SURVIVOR DÜELLO EŞLEŞMELERİ VE SONUÇLARI

Performans yüzdelerine göre belirlenen eşleşmelerde heyecan doruğa çıktı. İşte düello eşleşmeleri:

Nagihan - Seda: Nagihan, tecrübesi ve parkur hızıyla rakibi Seda'yı mağlup ederek adadaki yerini korumayı başardı.

Beyza - Sude: Büyük bir çekişmeye sahne olan bu eşleşmede Beyza, final atışlarındaki başarısıyla potadan çıkmayı başaran ikinci isim oldu.

FİNAL TURU

İlk turda rakiplerine yenilen Seda ve Sude arasında oynanan final düellosunda, parkurda daha yavaş kalan ve atışlarda hedefi bulamayan Seda, Survivor'a veda eden isim olarak belirlendi.

10 MAYIS PAZAR ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Eleme heyecanı öncesinde takımlar moral depolamak ve karınlarını doyurmak için Ödül Oyunu'nda karşı karşıya geldi. Nefes kesen mücadeleyi bayrak yarışı sonunda Gönüllüler Takımı kazanmayı başardı. Kazanan takım, muhteşem bir yemek menüsü ve konforlu bir konaklama ödülünün sahibi oldu.

SURVIVOR YENİ BÖLÜM TANITIMI YAYINLANDI!

Seda'nın vedasının ardından adadaki dengeler tamamen değişiyor. Yayınlanan Survivor yeni bölüm fragmanında, yeni haftanın ilk dokunulmazlık oyunu için takımların sert bir rekabete girdiği görülüyor. Özellikle elenen ismin ardından takımlar arasındaki stratejiler ve yeni ittifaklar dikkat çekiyor.