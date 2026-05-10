CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Haberler Anneler günü mesajları 2026 | En yeni ve anlamlı anne sözleri burada!

Anneler günü mesajları 2026 | En yeni ve anlamlı anne sözleri burada!

2026 Anneler Günü için geri sayım bitti! 10 Mayıs Pazar günü kutlanacak olan bu anlamlı günde, annenize olan sevginizi en içten cümlelerle anlatmaya hazır mısınız? Sosyal medyada paylaşmak veya kısa mesaj (SMS) olarak göndermek için "En yeni Anneler Günü mesajları," "Duygusal anne sözleri" ve "Resimli Anneler Günü kutlama mesajları" araştırmaları hız kazandı. İşte annenizin kalbine dokunacak, en güncel ve etkileyici 2026 Anneler Günü mesajları listesi...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 07 Mayıs 2026 16:49 Güncelleme Tarihi: 10 Mayıs 2026 07:53
Anneler günü mesajları 2026 | En yeni ve anlamlı anne sözleri burada!

Mayıs ayının gelişiyle birlikte milyonlarca evlat "Anneler Günü mesajları 2026" aramalarına başladı. 10 Mayıs Pazar günü tüm Türkiye'de ve dünyada kutlanacak olan bu özel günde, annesine çiçek alıp yanına gidemeyenler veya uzakta olanlar, duygularını dijital yolla iletmek istiyor. Facebook, Instagram ve WhatsApp üzerinden paylaşılabilecek en şık, resimli ve kısa Anneler Günü mesajlarını sizler için derledik. İşte anneleri ağlatacak cinsten duygusal uzun mesajlardan, sade ve etkileyici kısa sözlere kadar en geniş seçenek listesi...

ANNELER GÜNÜ NASIL ORTAYA ÇIKTI?

Anneler Günü geleneği, Antik Yunanlıların ana tanrıça Rhea onuruna verdikleri bahar festivali kutlamalarına kadar uzanır. Modern dünyada ise ABD'li Anna Jarvis'in 1908 yılında başlattığı anma günü, zamanla küresel bir kutlamaya dönüşmüştür. Türkiye'de de her yıl büyük bir coşkuyla karşılanan bu özel gün, aile bağlarını güçlendiren en önemli sembollerden biridir.

DUYGUSAL VE ANLAMLI ANNELER GÜNÜ MESAJLARI

"Senin sevgin, en zor anlarımda bile yolumu aydınlatan sönmez bir ışık oldu. Bana sadece yaşamayı değil; merhameti, sabrı ve karşılıksız sevmeyi öğrettin. İyi ki benim annemsin, günün kutlu olsun!"

"Ben bazen kendimi unuttum ama sen beni hiç unutmadın. Dağıldığımda beni toparlayan, her düştüğümde elimden tutan sığınağım oldun. Tüm emeklerin için minnettarım annem."

"Yeryüzündeki hiçbir kelime sana olan sevgimi tarif etmeye yetmez. Sen benim çocukluğumun kokusu, yetişkinliğimin vicdanı, hayatımın en büyük şansısın. Anneler Günün kutlu olsun."

KISA VE ÖZ KUTLAMA SÖZLERİ (SMS VE WHATSAPP İÇİN)

"Gülüşünle dünyamı aydınlatan canım annem, Anneler Günün kutlu olsun!"

"Varlığın en büyük huzur kaynağım. İyi ki varsın, seni çok seviyorum."

"Dünyanın en sabırlı ve en güçlü kadınına... Günün kutlu olsun kraliçem!"

"İlk öğretmenim, tek dostum, canım annem... Seni her gün daha çok seviyorum."

"Varlığıyla dünyamı güzelleştiren, her düştüğümde elimden tutan canım annem. Günün kutlu olsun!"

"Dünyanın en güvenli limanı senin kucağınmış. İyi ki benim annemsin."

"Kalbimdeki yeri hiçbir zaman dolmayacak olan ilk öğretmenim, Anneler Günün kutlu olsun."

İLK KEZ ANNE OLANLAR VE EŞE MESAJLAR

"Hayatımıza giren minik mucizenin en güzel kahramanısın. İlk Anneler Günün kutlu olsun sevgilim!"

"Çocuklarımıza gösterdiğin o sonsuz sevgi ve sabır için sana minnettarım. Sen harika bir annesin."

Galatasaray 26. kez şampiyon!
Kavukcu'dan Osimhen açıklaması! Teklif var mı?
DİĞER
12 yıllık evliliği bitiyor... Pelin Karahan boşanma sorusuyla karşılaştı: Tek cümlelik yanıtı çok konuşuldu!
Büyükçekmece’den Almanya’ya yolsuzluk hattı: CHP'li Hasan Akgün’ün 6 milyon Euro'luk 3 villası çıktı
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
G.Saray'ın Devler Ligi'nde rakipleri belli oldu! Kura ne zaman çekilecek?
G.Saray'ın kasası dolacak! İşte o dev gelir
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Kupayı istiyoruz Kupayı istiyoruz 01:36
Galatasaray 26. kez şampiyon! Galatasaray 26. kez şampiyon! 01:17
Kavukcu'dan Osimhen açıklaması! Teklif var mı? Kavukcu'dan Osimhen açıklaması! Teklif var mı? 01:17
Okan Buruk 26. şampiyonluğu değerlendirdi! Okan Buruk 26. şampiyonluğu değerlendirdi! 01:17
G.Saray'dan F.Bahçe'ye: Game over G.Saray'dan F.Bahçe'ye: Game over 01:17
G.Saray'ın kasası dolacak! İşte o dev gelir G.Saray'ın kasası dolacak! İşte o dev gelir 01:17
Daha Eski
G.Saray'ın Devler Ligi'nde rakipleri belli oldu! Kura ne zaman çekilecek? G.Saray'ın Devler Ligi'nde rakipleri belli oldu! Kura ne zaman çekilecek? 01:17
Futbolculardan Okan Buruk'a sulu baskın! Futbolculardan Okan Buruk'a sulu baskın! 01:17
F.Bahçe'den flaş açıklama! F.Bahçe'den flaş açıklama! 01:17
Başkan Erdoğan'dan G.Saray'a tebrik! Başkan Erdoğan'dan G.Saray'a tebrik! 01:17
Duran'dan olay hareket! G.Saray'ın şampiyonluğu sonrası... Duran'dan olay hareket! G.Saray'ın şampiyonluğu sonrası... 01:17
Galatasaray'dan flaş Okan Buruk videosu! Galatasaray'dan flaş Okan Buruk videosu! 01:17