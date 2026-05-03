Az önce deprem mi oldu? 3 Mayıs son depremler listesi (AFAD, Kandilli)

3 Mayıs 2026 sabah saatlerinde hissedilen sarsıntılar sonrası vatandaşlar, "Az önce deprem mi oldu?" ve "En son nerede deprem oldu?" sorularına yanıt arıyor. 3 Mayıs Pazar günü meydana gelen son depremler, AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin anlık verileriyle takip ediliyor. Sarsıntı hisseden vatandaşlar, depremin merkez üssü, büyüklüğü ve derinliği hakkındaki bilgileri sorguluyor. İşte bölge bölge 3 Mayıs son depremler listesi ve Kandilli - AFAD verileri...

AZ ÖNCE DEPREM Mİ OLDU?

AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin anlık takip sistemlerinden alınan verilere göre, Türkiye genelinde bugün büyük ölçekli veya yıkıcı herhangi bir deprem meydana gelmemiştir. Kaydedilen sarsıntılar, yer kabuğundaki doğal hareketlilikler kapsamında değerlendirilen, sarsıntı boyutu düşük ve yerel düzeydeki mikro depremlerdir.

NEDEN HİSSETTİK?

Hissedilen sarsıntıların büyük bir bölümü, yerin oldukça sığ derinliklerinde gerçekleşen ve büyüklüğü 3.0'ın altında kalan artçı veya bağımsız küçük sarsıntılardır. Uzmanlar, bu tür küçük sarsıntıların Türkiye gibi aktif fay hatlarına sahip bir bölgede oldukça normal olduğunu ve büyük bir depremin habercisi olarak yorumlanmaması gerektiğini belirtiyor.

