Haberler SURVIVOR'DA ELEME ADAYLARI | 1 Mayıs Survivor sembol oyununu kim kazandı?

Survivor 2026'da 1 Mayıs akşamı oynanan sembol ödülünü kim kazandı? Ünlüler ve Gönüllüler arasındaki kıyasıya rekabette dokunulmazlığı alan taraf eleme potasını da belirledi. İşte 1 Mayıs Survivor özeti, kazanan isimler ve bu hafta elenecek adayların listesi...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 01 Mayıs 2026 23:59 Güncelleme Tarihi: 02 Mayıs 2026 13:01
Survivor 2026'da 1 Mayıs bölümü yine nefes kesti. Ödül ve dokunulmazlık oyunlarının oynandığı gecede, 12-11'lik kritik skorun ardından kazanan takım belli oldu. Türk-Yunan ortak ödül oyununu kazanan Kırmızı Takım, 80'ler konseptli özel partide moral depolarken, yarışmada bir de diskalifiye şoku yaşandı. Seren Ay Çetin, Acun Ilıcalı'nın açıklamasıyla yarışmadan elendi. İzleyiciler ise "1 Mayıs Survivor sembol oyununu kim kazandı?", "Survivor eleme adayları kimler oldu?" sorularına yanıt arıyor. İşte Mert Nobre'nin sembol oyunu zaferi, Survivor eleme adayları ve son bölümde yaşanan tüm gelişmeler...

80'LER PARTİSİ

Türk-Yunan ortak ödül oyununu kazanan Kırmızı Takım, 80'ler konseptli özel bir partiye katılarak moral depoladı.

DİSKALİFİYE ŞOKU

  • Geçtiğimiz hafta yaşanan tartışmalar sonrası Seren Ay Çetin, Acun Ilıcalı'nın açıklamasıyla yarışmadan diskalifiye edildi.

SURVIVOR ELEME ADAYLARI KİM OLDU?

Dokunulmazlığı kaybeden Gönüllüler takımı konseyde oylamaya gitti. Yapılan oylama sonucunda eleme potasına giren isimler şunlar oldu:

  1. Barış Murat Yağcı

  2. Ramazan Sarı

  3. Osman Can Ural

Livakovic'e İtalya'dan 2 teklif var!
F.Bahçe'de şoke eden penaltı gerçeği! Talisca...
DİĞER
Milli Takım marşı sorulunca Sinan Akçıl’ı işaret etti! Coşkun Sabah’tan "etik olmaz" çıkışı...
CANLI | İran'da savaş bitti mi? Beyaz Saray'dan Kongre'ye mektup: Trump ek süre istemedi
Doğan'dan Fatih Tekke'ye teşekkür mesajı!
Beşiktaş'ta rota Orsolini!
Doğan'dan Fatih Tekke'ye teşekkür mesajı! Doğan'dan Fatih Tekke'ye teşekkür mesajı! 12:30
İşte Süper Lig'de günün VAR hakemleri! İşte Süper Lig'de günün VAR hakemleri! 12:11
Beşiktaş'ta rota Orsolini! Beşiktaş'ta rota Orsolini! 12:08
F.Bahçe'de şoke eden penaltı gerçeği! Talisca... F.Bahçe'de şoke eden penaltı gerçeği! Talisca... 12:03
Union Berlin-Köln maçı ne zaman? Union Berlin-Köln maçı ne zaman? 11:59
Hoffenheim-Stuttgart maçı hangi kanalda? Hoffenheim-Stuttgart maçı hangi kanalda? 11:38
Daha Eski
Josef de Souza'dan Sergen Yalçın'a övgü! Josef de Souza'dan Sergen Yalçın'a övgü! 11:22
Osasuna-Barcelona maç bilgileri! Osasuna-Barcelona maç bilgileri! 11:10
Deportivo Alaves-Athletic Bilbao maçı hangi kanalda? Deportivo Alaves-Athletic Bilbao maçı hangi kanalda? 11:01
Şengün'ün "double double" performansı yetmedi Şengün'ün "double double" performansı yetmedi 10:57
Livakovic'e İtalya'dan 2 teklif var! Livakovic'e İtalya'dan 2 teklif var! 10:53
Valencia-Atletico Madrid maç bilgileri! Valencia-Atletico Madrid maç bilgileri! 10:43