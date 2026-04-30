Survivor 3. dokunulmazlık oyunu | 30 Nisan Survivor hangi takım kazandı?

Survivor'da birleşme sonrası strateji savaşları kızışırken, bu akşam oynanacak haftanın 3. dokunulmazlık oyunu yarışmacılar için "tamam mı devam mı" niteliği taşıyor. Potaya bir isim daha göndermek istemeyen takımlar parkurda adeta canını dişine takıyor. Yayınlanan yeni bölüm fragmanında, Acun Ilıcalı'nın yarın oynanacak ödül oyunu için "sezonun en iyilerinden biri" diyerek yaptığı açıklama yarışmacılarda büyük bir heyecan yaratırken, oyun alanındaki fiziksel temas ve tartışmalar dokunulmazlık mücadelesinin önüne geçti. Kaybeden takımın ağır bir bedel ödeyeceği bu akşamda, 3. eleme adayının kim olacağı büyük bir merak konusu.

SURVIVOR 3. DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Haftanın en kritik virajında takımlar, hem hızı hem de dengeyi bir arada sunan devasa bir parkurda karşı karşıya gelecek. Özellikle Barış, Osman Can ve Ramazan'ın potada olması, her iki takımı da "bir eksik daha vermeme" motivasyonuyla parkura çıkaracak. Atışların her zamankinden daha zor olduğu bu oyunda, takım içi koordinasyonunu sağlayan ekip dokunulmazlık sembolünü müzesine götürmeyi başaracak. Survivor 3. dokunulmazlık oyununu kazanan takım ise henüz belli olmadı. Akşamki konsey sonrasında sonuçlar netleştiğinde haberimiz güncellenecektir.

SURVIVOR 3. ELEME ADAYI KİM OLDU?

Dokunulmazlık oyununun ardından toplanan ada konseyinde, kaybeden takımın oylamasıyla haftanın üçüncü gitme adayı belirleniyor. Stratejik hamlelerin havada uçuştuğu ve oylamada, yarışmacılar adada kalmasını istedikleri isimler için kritik kararlar verecek. Barış, Osman Can ve Ramazan'ın ardından potayı tamamlayacak olan isim, düello eşleşmelerinde de belirleyici rol oynayacak. Haftanın 3. eleme adayı henüz resmi olarak açıklanmadı. Konseydeki oylama sonuçları netleştiğinde ve Acun Ilıcalı ismi duyurduğunda haberimiz güncellenecektir.

ACUN ILICALI'DAN NEFES KESEN ÖDÜL AÇIKLAMASI!

Ada konseyinde konuşan Acun Ilıcalı, sezonun en duygusal ve en büyük ödüllerinden birini müjdeledi. Yarın oynanacak ödül oyununu kazanan takımın her bir yarışmacısı, kendi belirleyeceği bir sevdiğini Dominik'e getirme hakkı kazanacak. Fragmanda büyük bir heyecanla duyurulan bu ödül, aylardır aile hasreti çeken yarışmacılar için adeta bir bayram havası yarattı.

Acun Ilıcalı'nın "Kazanan takımdaki her bir arkadaşımız, istediği bir kişiyi Dominik'e getirecek" sözlerinin ardından yarışmacılar sevinç gözyaşlarına hakim olamazken, bu büyük motivasyonun yarınki parkur performansını nasıl etkileyeceği şimdiden merak konusu.

HAFTANIN ELEME ADAYLARI

Bu hafta Survivor 2026 potası, sezonun en güçlü ve popüler yarışmacılarını bir araya getirdi. Birleşme sonrası dönemde dokunulmazlık zırhını kazanamayan üç dev isim, şimdiden düello hazırlıklarına başladı:

1. Eleme Adayı: Barış

2. Eleme Adayı: Osman Can & Ramazan

Haftanın son dokunulmazlık oyununun ardından bu listeye eklenecek 3. eleme adayı ile birlikte, Survivor tarihinde unutulmayacak bir düello gecesi yaşanması bekleniyor. Performans sıralamasına göre belirlenecek eşleşmelerde, bu üç güçlü ismin birbirleriyle nasıl bir mücadeleye gireceği ise merak konusu.