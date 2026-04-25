TOKİ İstanbul kura TOKİ kura canlı izle | Saat kaçta, nasıl izlenir? Canlı yayın

TOKİ'nin 500 bin sosyal konut projesi kapsamında İstanbul'da inşa edilecek 100 bin konutun çekilişi, 25 Nisan Cumartesi günü başlıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılımıyla gerçekleşmesi beklenen çekilişte, başvuru yapan 1 milyonu aşkın İstanbullu'dan 100 bin kişinin ev sahibi olma hayalleri gerçeğe kavuşacak. Düşük taksit imkanlarıyla dar gelirli vatandaşları ev sahibi yapmayı amaçlayan TOKİ'nin diğer 80 ilde kura çekiminin tamamlanmasının ardından sıra İstanbul'a geldi. Megakentte başvuru sayısının yüksek olması sebebiyle, Cumartesi günü başlayacak çekilişin 27 Nisan Pazartesi gününe dek süreceği öğrenildi. Başvuru yapan vatandaşlara TOKİ üzerinden atılan bilgilendirme mesajında kura çekilişinin detaylarına da yer verildi. İşte TOKİ İstanbul kura çekiminin detayları ve canlı yayın bilgileri!

TOKİ İSTANBUL KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

TOKİ'nin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Baknalığı ortaklığıyla gerçekletireceği 500 bin sosyal konut projesi kapsamında, 100 bin konutluk İsanbul etabının kura çekilişi 25 Nisan Cumartesi günü yapılacak. Kura çekimi, saat 14.00'te başlayacak.

👉TOKİ İSTANBUL KURA ÇEKİMİ CANLI YAYIN | TIKLA-İZLE👈

TOKİ İSTANBUL KURA ÇEKİMİ NEREDEN, NASIL İZLENİR?

İstanbul'da ev sahibi olma hayali kuran 1 milyon 235 bin 169 adayın heyecanla beklediği kura çekimi, tıpkı diğer 80 ilde olduğu gibi noter huzurunda ve şeffaflık ilkesi gereği halka açık şekilde gerçekleştirilecek. Kura anını canlı olarak takip etmek isteyen vatandaşlar için TOKİ, dijital mecralar üzerinden kesintisiz yayın imkanı sunacak. Çekilişleri anlık olarak izlemek ve isminin okunup okunmadığını teyit etmek isteyen başvuru sahipleri, şu kanalları takip edebilir:

📺TOKİ Resmi YouTube Kanalı: Kura çekimlerinin ana yayın merkezi olan "@TokiKurumsal" YouTube kanalı üzerinden tüm süreç canlı, sesli ve görüntülü olarak yayınlanıyor.👇

TOKİ resmi Youtube kanalı | İstanbul kura çekimi için TIKLAYIN

📺Resmi Sosyal Medya Hesapları: TOKİ'nin Twitter (X) ve Facebook hesapları üzerinden yayın linkleri paylaşılmakta, kura sürecine dair anlık bilgilendirmeler yapılmaktadır.👇

TOKİ resmi sosyal medya hesabı için TIKLAYIN

📺e-Devlet Sorgulama Ekranı: Canlı yayını takip edemeyen vatandaşlar, çekilişin tamamlanmasının ardından e-Devlet üzerinden "Konut/İşyeri Hak Sahipliği Kura Sonucu Sorgulama" sayfasını kullanarak asil veya yedek listede olup olmadıklarını T.C. kimlik numaralarıyla öğrenebilirler.👇

TOKİ kura sonucu sorgulama ekranı için TIKLAYIN | e-Devlet

📺TOKİ Web Sitesi: Kura takvimine ve sonuç listelerine kurumun resmi internet adresi olan toki.gov.tr üzerinden de erişim sağlanabilmektedir.👇

TOKİ web sitesi için TIKLAYIN

TOKİ İSTANBUL HANGİ İLÇEDE KAÇ KONUT YAPILACAK?

Avrupa Yakası

Arnavutköy, Başakşehir, Esenler, Çatalca, Silivri

Anadolu Yakası

Tuzla, Pendik, Maltepe

Özellikle Arnavutköy, Başakşehir ve Tuzla ilçeleri, dev projede en fazla konutun inşa edileceği merkezler olarak dikkat çekiyor. Ancak ilçelere göre inşa edilecek konut sayısı henüz belli olmadı.

TOKİ İSTANBUL AYLIK TAKSİTLERİ NE KADAR OLACAK?

TOKİ'nin 500 bin sosyal konut projesinde tüm kriterleri karşılayan 5 milyon 242 bin kişinin başvurusu geçerli kabul edildi. En fazla başvuru da 1 milyon 235 bin 169'la İstanbul'da yapıldı. Proje kapsamında İstanbul'da başvuru ve ödeme koşulları Anadolu illerinden farklı tutuldu. Hane halkı aylık net geliri İstanbul için en fazla 145 bin lira, diğer iller için 127 bin lira olarak belirlendi.

İstanbul'da 2+1 ve 1+1 konutlar inşa edilmesi planlanıyor. Bu konutların yüzde 10 peşin, 240 ay vade ve 7 bin 313 liradan başlayan taksitlerle dar gelirli vatandaşlara sunulması hedefleniyor.

TOKİ İSTANBUL ÖRNEK DAİRELER TANITILDI

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından hayata geçirilen "Yüzyılın Konut Projesi" kapsamında İstanbul'da inşa edilmesi hedeflenen sosyal konutlara ilişkin örnek daireler Başakşehir'de basına tanıtıldı. Vatandaşların depreme dayanıklı, güvenli ve modern konutlara erişimini sağlamak amacıyla yürütülen proje kapsamında kentte yapılacak konutlara ilişkin örnek daireler görüntülendi. TOKİ tarafından Kayaşehir'de belirlenen alana 1 adet 2+1, 2 adet de 1+1 şeklinde inşa edilen örnek daireler basın mensuplarına gösterildi.

Bugüne kadar "50 bin", "100 bin" ve "İlk Evim-250 Bin Sosyal Konut" gibi projelerle Türkiye genelinde 1 milyon 750 binden fazla sosyal konut inşa edilirken 7 milyona yakın dar gelirli güvenli, sağlam ve modern yuvaya kavuştu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı "Ev Sahibi Türkiye" sloganlı Yüzyılın Konut Projesi ile de Türkiye tarihinin en büyük sosyal konut projesi için harekete geçildi. 81 ilde 500 bin sosyal konut inşa edilecek proje kapsamında, en az 2 milyon kişi bu konutlarla daha sağlam, afetlere dirençli, güvenli, modern konutlarda yaşayacak. Proje kapsamında şehirlerin barınma ihtiyacı, nüfus yoğunluğu ve ekonomik yapısı dikkate alınarak planlanan 500 bin sosyal konut için başvurular 10 Kasım-19 Aralık 2025'te alındı. Projeye ise 8 milyon 840 bin kişi başvurdu.