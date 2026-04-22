Ziraat Türkiye Kupası
Haberler 24 Nisan tatil mi? Cuma günü okul var mı?

24 Nisan tatil mi? Cuma günü okul var mı?

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 106. yıl dönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı heyecanı yurdu sardı! Resmi tatil takvimine göre 23 Nisan'da okullar ve kamu kurumları kapalı olacak. Peki, 22 Nisan Çarşamba yarım gün mü? 24 Nisan Cuma tatil ilan edildi mi? Öğrenciler için 4 günlük tatil fırsatı doğacak mı? İşte Milli Eğitim Bakanlığı ve resmi kaynaklardan gelen son dakika bilgileri...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 20 Nisan 2026 09:42 Güncelleme Tarihi: 22 Nisan 2026 07:18
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı yaklaşırken öğrenciler ve veliler tatil takvimini merak ediyor. 2026 yılı resmi tatil programına göre 23 Nisan günü okullar ve kamu kurumları kapalı olacak. Bu nedenle "23 Nisan resmi tatil mi?", "22 Nisan yarım gün mü?" ve "24 Nisan tatil olacak mı?" soruları gündeme geldi. Öğrenciler 4 günlük tatil ihtimalini araştırırken, Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2026 takvimi yakından takip ediliyor. 22 Nisan'da eğitim öğretimin devam edip etmeyeceği ve 24 Nisan Cuma günü için tatil kararı olup olmadığı merak konusu oldu. 2026 MEB tatil takvimi ve 23 Nisan haftasına dair tüm detaylar haberimizde...

23 NİSAN RESMİ TATİL Mİ, HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?

2026 yılında 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Perşembe gününe denk gelmektedir. 2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun uyarınca, 23 Nisan günü tam gün resmi tatildir. Bu tarihte okullar, üniversiteler, bankalar ve tüm kamu kurumları kapalı olacaktır.

22 NİSAN YARIM GÜN MÜ, OKUL VAR MI?

En çok merak edilen konulardan biri olan 22 Nisan Çarşamba günü, resmi bir tatil veya yarım gün statüsünde değildir. 22 Nisan'da tüm okullar ve kamu daireleri tam gün mesaiye devam edecektir. 23 Nisan kutlamaları için okullarda yapılacak hazırlıklar ders saatleri içerisinde yürütülecektir.

24 NİSAN CUMA TATİL OLACAK MI? (4 GÜNLÜK TATİL İDDİASI)

Perşembe gününün tatil olmasıyla birlikte gözler 24 Nisan Cuma gününe çevrildi. Milli Eğitim Bakanlığı'nın güncel çalışma takviminde 24 Nisan Cuma günü için bir tatil kararı bulunmamaktadır. Henüz valiliklerden veya hükümetten 24 Nisan'ın idari izin kapsamına alınarak tatilin hafta sonuyla birleştirilmesine dair resmi bir açıklama gelmedi. Aksi bir karar açıklanmadığı sürece öğrenciler ve memurlar 24 Nisan Cuma günü görevlerinin başında olacak.

23 NİSAN'DA HANGİ KURUMLAR KAPALI?

Okullar ve Üniversiteler: Kapalı.

Kamu Kurumları (Belediyeler, Valilikler): Kapalı.

Bankalar ve Borsa İstanbul: Kapalı.

Eczaneler: Sadece nöbetçi eczaneler hizmet verecek.

Hastaneler: Poliklinikler kapalı, acil servisler hizmete devam edecek.

F.Bahçe'den G.Saray'a Silva çalımı!
Ertan Torunoğulları: Eğer G.Saray kabul ederse derbide...
Oyuncu Müge Bayramoğlu Bebek'te köşeye sıkıştı: Gizemli erkek arkadaşıyla trafiğe takılınca...
CANLI | Trump ABD-İran ateşkesini uzattı: Hürmüz'de abluka sürecek
Fenerbahçe çeyrek finalde elendi!
Konyaspor-Fenerbahçe maçında penaltı kararı!
İsmail Yüksek'ten flaş sözler: Rezillik! 01:38
Beşiktaş'ta Alanyaspor mesaisi! 01:37
Aras Kargo Balkan Kupası'nda! 01:37
Göztepe'de ceza sıkıntısı! 01:37
Yapay zeka açıkladı! İşte şampiyonluk oranları 01:37
İsmail Yüksek'ten flaş sözler: Rezillik! 01:37
Fenerbahçe çeyrek finalde elendi! 01:35
Ertan Torunoğulları: Eğer G.Saray kabul ederse derbide... 01:35
Tedesco'dan flaş Asensio açıklaması! 01:35
Konyaspor-Fenerbahçe maçında penaltı kararı! 01:35
F.Bahçe'de iki oyuncu maç sonu tartıştı! 01:35
Rıza Kayaalp tarihe geçti! 01:35