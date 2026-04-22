Az önce deprem mi oldu? 22 Nisan son depremler listesi!

22 Nisan 2026 Çarşamba günü meydana gelen son depremler vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan güncel verilere göre Türkiye'nin farklı bölgelerinde küçük ve orta büyüklükte sarsıntılar kaydedildi. Özellikle Marmara, Ege ve Doğu Anadolu bölgelerinde hissedilen hareketlilik sonrası "Az önce deprem mi oldu?" ve "En son deprem nerede oldu?" soruları gündeme geldi. AFAD ve Kandilli son depremler listesinde depremin büyüklüğü, merkez üssü, derinliği ve saat bilgileri yer alıyor. 22 Nisan 2026 itibarıyla kaydedilen sarsıntılar anlık olarak güncellenirken, vatandaşlar yaşadıkları bölgelerdeki deprem verilerini sorgulamaya devam ediyor. Son dakika deprem haberleri ve güncel son depremler listesi yoğun şekilde araştırılıyor.

DEPREM Mİ OLDU? (22 NİSAN 2026)

22 Nisan 2026 sabah saatlerinde hissedilen sarsıntılarla ilgili ilk veriler gelmeye başladı. AFAD ve Kandilli Rasathanesi, yerin derinliği, merkez üssü ve büyüklüğü gibi kritik bilgileri anlık olarak paylaşıyor.

AFAD'ın resmi web sitesindeki "Depremler" sekmesi üzerinden son 100 depremi tüm detaylarıyla (id, tip, yer) görebilirsiniz.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi'nin anlık verileri üzerinden sarsıntıların şiddetini ve tam koordinatlarını takip edebilirsiniz.

DEPREM ANINDA VE SONRASINDA NE YAPMALI?

Çök-Kapan-Tutun: Sarsıntı anında güvenli bir yerde bu pozisyonu alın.

Merdivenleri Kullanmayın: Sarsıntı bitene kadar asansör ve merdivenlerden uzak durun.

Telefonları Meşgul Etmeyin: Haberleşmeyi SMS veya internet tabanlı uygulamalar üzerinden yaparak hatların kitlenmesini önleyin.